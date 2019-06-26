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    У Києві вітчим майже пів року ґвалтував шестирічного хлопчика

    • Розсилка
    У Києві вітчим майже пів року ґвалтував шестирічного хлопчика

    Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом розбещення 6-річного хлопчика. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік протягом майже пів року, спільно проживаючи у той час разом з матір’ю малолітнього хлопчика, під приводом купання дитини, керуючись сексуальним спонуканням, систематично вчиняв розпусні дії щодо малолітнього, що завдавали в тому числі і фізичного болю дитині», - йдеться в повідомленні.

    Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини).

    Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

    За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, у Києві судитимуть 29-річного жителя міста Полтава, який ґвалтував жінок у торговельному центрі.

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