Столична влада повідомила, звідки братиме гроші на будівництво станцій метро на Виноградар

За словами заступника Кличка, основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок

Влада Києва планує взяти кредит, щоб продовжити метро на Виноградар двома новими станціями. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю «Вечірньому Києву».

«Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок», – сказав він.

Як зазначив заступник Кличка, у бюджеті міста також закладено «невелику» суму для реалізації цієї цілі. Однак на даний час «Автострада», підрядник будівництва метро на Виноградар, виконує підготовчі роботи власним коштом.

Поворозник додав, що у 2025 році місту доведеться компенсувати транспортним підприємствам 11 млрд грн через занадто низьку вартість проїзду. Разом з тим він наголосив, що місто не буде підвищувати вартість проїзду до кінця війни, хоча «у Львові проїзд коштує 25 грн, і це сприймається нормально».

Раніше стало відомо, що у Києві відновилося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Ділянка від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3, 78 км.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування.

Як повідомлялося, у 2024 році собівартість проїзду в столичній підземці становить 36,90 грн для одного пасажира. Відповідно до звіту про фінансові результати, за дев'ять місяців роботи збиток «Київського метрополітену» становить 3 069 752 тис. грн.

До слова, з 24 грудня на станції метро «Либідська» розпочався плановий капітальний ремонт ескалаторів. Обладнання ремонтуватимуть почергово. Ремонтні роботи планують завершити наприкінці квітня 2025 року.