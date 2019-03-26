Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)



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Аварія зайняла дві крайніх лівих смуги Фото: Інформатор

В результаті ДТП постраждалих немає

У вівторок, 26 березня, під Києвом на Бориспільському шосе сталася велика ДТП за участю дев'яти автомобілів. Зокрема, зіткнулися Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter і два Opel.

Аварія трапилася близько 8:50. Про це повідомляє Інформатор.

Як вдалося дізнатися на місці події, всі автомобілі рухалися в бік Києва. Спочатку відбулося дистанційне ДТП за участю двох машин. Водії оформлялися по європротоколу. В цей час автомобілі один за одним почали врізатися один в одного. В результаті зіткнулися 9 машин.

Обійшлося без постраждалих.

Аварія зайняла дві крайніх лівих смуги, при цьому заторуи не було.

Що саме сталося, встановлюватимуть правоохоронці.