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    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)

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    Аварія зайняла дві крайніх лівих смуги - Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)
    Аварія зайняла дві крайніх лівих смуги
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП постраждалих немає

    У вівторок, 26 березня, під Києвом на Бориспільському шосе сталася велика ДТП за участю дев'яти автомобілів. Зокрема, зіткнулися Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter і два Opel.

    Аварія трапилася близько 8:50. Про це повідомляє Інформатор.

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    Як вдалося дізнатися на місці події, всі автомобілі рухалися в бік Києва. Спочатку відбулося дистанційне ДТП за участю двох машин. Водії оформлялися по європротоколу. В цей час автомобілі один за одним почали врізатися один в одного. В результаті зіткнулися 9 машин.

    Обійшлося без постраждалих.

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    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)
    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)
    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)
    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)
    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)
    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)
    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися дев’ять автівок (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Аварія зайняла дві крайніх лівих смуги, при цьому заторуи не було.

    Що саме сталося, встановлюватимуть правоохоронці.

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