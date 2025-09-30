Водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці

Постраждалого 40-річного киянина госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки

Водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Конфлікт виник через паркування автомобіля Mercedes-Benz G-500 на велосмузі фото: Національна поліція України/Facebook

За даними поліції порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту. «Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від очевидців, про те, що на вулиці Межигірській у Подільському районі водій позашляховика Mercedes тяжко побив велосипедиста», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що внаслідок нападу постраждав 40-річний киянин, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Наразі він у важкому стані перебуває у лікарні.

У ході розшукових заходів правоохоронці Подільського управління поліції за участі аналітиків кримінального аналізу встановили напрямок руху автомобіля та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали підозрюваного – ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині.

Правоохоронці Подільського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали підозрюваного фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські встановили, що між чоловіками стався конфлікт через припаркований автомобіль, який перешкоджав руху велосипедиста по велодоріжці. Відтак, почувши зауваження на свою адресу, водій позашляховика декілька разів вдарив чоловіка у голову, а коли той впав на землю – відтягнув непритомного потерпілого з проїжджої частини на узбіччя та втік з місця події.

Водій позашляховика Mercedes – 44-річний підприємець, який проживає на Київщині фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.