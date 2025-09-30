Головна Київ Новини
search button user button menu button

Водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці
Конфлікт виник через паркування автомобіля Mercedes-Benz G-500 на велосмузі
фото: Національна поліція України/Facebook

Постраждалого 40-річного киянина госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки

Водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Конфлікт виник через паркування автомобіля Mercedes-Benz G-500 на велосмузі
Конфлікт виник через паркування автомобіля Mercedes-Benz G-500 на велосмузі
фото: Національна поліція України/Facebook

За даними поліції порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту. «Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від очевидців, про те, що на вулиці Межигірській у Подільському районі водій позашляховика Mercedes тяжко побив велосипедиста», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що внаслідок нападу постраждав 40-річний киянин, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Наразі він у важкому стані перебуває у лікарні.

У ході розшукових заходів правоохоронці Подільського управління поліції за участі аналітиків кримінального аналізу встановили напрямок руху автомобіля та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали підозрюваного – ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині.

Правоохоронці Подільського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали підозрюваного
Правоохоронці Подільського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали підозрюваного
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські встановили, що між чоловіками стався конфлікт через припаркований автомобіль, який перешкоджав руху велосипедиста по велодоріжці. Відтак, почувши зауваження на свою адресу, водій позашляховика декілька разів вдарив чоловіка у голову, а коли той впав на землю – відтягнув непритомного потерпілого з проїжджої частини на узбіччя та втік з місця події. 

Водій позашляховика Mercedes – 44-річний підприємець, який проживає на Київщині
Водій позашляховика Mercedes – 44-річний підприємець, який проживає на Київщині
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Теги: водій автомобіль поліція порушник Mercedes конфлікт бійка велоінфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші, викрадені у 77-річної жінки, яка працює консьєржем у одній зі столичних багатоповерхівок
За крадіжку грошей у консьєржа суд Києва відправив росіянина за ґрати на п'ять років
Сьогодні, 12:23
Поліція розшукала зловмисника за місцем його проживання
Збив 80-річну жінку і втік: на Київщині поліція розшукала винуватця ДТП
22 вересня, 16:58
Наразі тривають активні пошуки Ганни Ковріжних, за допомогу в яких обіцяно винагороду у розмірі однієї тисячі доларів
У США загадково зникла Українка, яка вважала себе провидицею
20 вересня, 21:37
Співробітники поліції запросили підлітків разом з батьками до Подільського управління поліції для проведення профілактичної бесіди
Поліція затримала групу підлітків за п’яне хуліганство на столичному Подолі
17 вересня, 13:05
Столичні поліцейські затримали киянина, який побив товариша металевим диском від штанги
П’яний конфлікт у Києві: чоловік побив товариша диском від штанги
16 вересня, 15:06
Land Rover Discovery, 2013 року випуску
Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата
16 вересня, 14:05
Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях
Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях
8 вересня, 17:38
Чоловік підірвав п’ять гранат під час сварки з дружиною, одна з яких спричинила його смерть
Чоловік підірвав п’ять гранат під час сварки з дружиною, одна з яких спричинила його смерть
6 вересня, 22:46
Молодик пройшов через турнікет з велосипедом, запакованим у спеціальний чохол
Поліція затримала студента, який катався на велосипеді по ескалатору метро
2 вересня, 13:32

Новини

Водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці
Водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці
Скандальний голова Деснянського району привітав 100-річну киянку
Скандальний голова Деснянського району привітав 100-річну киянку
Найдорожча оренда однокімнатної квартири у столиці. Що можна зняти за $1700
Найдорожча оренда однокімнатної квартири у столиці. Що можна зняти за $1700
За крадіжку грошей у консьєржа суд Києва відправив росіянина за ґрати на п'ять років
За крадіжку грошей у консьєржа суд Києва відправив росіянина за ґрати на п'ять років
Планові відключення світла на Київщині: де не буде електроенергії 3 жовтня
Планові відключення світла на Київщині: де не буде електроенергії 3 жовтня
Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)
Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua