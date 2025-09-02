Головна Київ Новини
Поліція затримала студента, який катався на велосипеді по ескалатору метро

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліція затримала студента, який катався на велосипеді по ескалатору метро
Молодик пройшов через турнікет з велосипедом, запакованим у спеціальний чохол
фото: Національна поліція України/Facebook

За «ексклюзивне» відео порушнику загрожує покарання

Правоохоронці столичної підземки притягнули до відповідальності 22-річного студента, який їхав на велосипеді по ескалатору метро. Відтепер за «ексклюзивне» відео порушнику загрожує штраф. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що інформацію про подію співробітники поліції виявили під час моніторингу мережі Інтернет. Так, у декількох телеграм-каналах було опубліковано відео, на якому хлопець пересувається на велосипеді по ескалатору станції метро «Арсенальна».

«Працівники управління поліції в метрополітені із залученням співробітників кримінального аналізу встановили особу порушника – ним виявився 22-річний місцевий мешканець, студент столичного університету, який у погоні за «ексклюзивними» відео знехтував особистою безпекою та безпекою інших пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Складені адміністративні матеріали направлено до Печерського районного суду м. Києва для прийняття рішення.

Правоохоронці склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство
Правоохоронці склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство
фото: Національна поліція України/Facebook

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, поліцейські столичної підземки затримали «зачепера», який п’яним катався між вагонами. Повідомляється, що інцидент стався на станції метро «Славутич». Співробітники метрополітену та правоохоронці виявили чоловіка, який, ризикуючи своїм життям, їхав між вагонами електропотягу.

Раніше поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагона та викликали їхніх батьків. Хлопці,  ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро».

Теги: Київ метро студенти порушник

