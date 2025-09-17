Поліція затримала групу підлітків за п’яне хуліганство на столичному Подолі

Співробітники поліції запросили підлітків разом з батьками до Подільського управління поліції для проведення профілактичної бесіди

Поліцейські притягнули до відповідальності групу молодиків, які вчиняли хуліганські дії на столичному Подолі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що порушення правоохоронці виявили вчора, 16 вересгя, під час вечірнього патрулювання Контрактової площі.

За словами поліцейських, пʼятеро неповнолітніх місцевих мешканців, 15-16 років, та їх 18-річний товариш розпивали на вулиці алкоголь, висловлювалися нецензурною лайкою, провокували конфлікти та ігнорували зауваження оточуючих.

Співробітники поліції припинили правопорушення та запросили підлітків разом з батьками до Подільського управління поліції для проведення профілактичної бесіди. Відносно останніх складені адміністративні матеріали за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (розпивання алкоголю в заборонених місцях), ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та на повнолітнього - за ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).

Також на батьків підлітків складені протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Поліція наголошує, що за подібні дії законодавством передбачена відповідальність, зокрема штраф або адміністративний арешт.

Нагадаємо, у лютому в Ірпені двоє хлопців, один із яких повнолітній, випили літр горілки на двох, запивши енергетиком. Після прийому такого «коктейлю» підлітки знепритомніли просто неба у морозний день, їх помітили військові, які оперативно викликали «швидку» та до її приїзду намагалися допомогти – загортали хлопців у термоковдри, щоб запобігти переохолодженню