Чоловік підірвав п’ять гранат під час сварки з дружиною, одна з яких спричинила його смерть

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Нацполіція

Чоловік загинув на місці. Його дружина та ще дві жінки отримали поранення

Сьогодні, 6 вересня на Дніпропетровщині чоловік під час суперечки з дружиною підірвав п'ять гранат: чотири викинув у вікно, ще одну кинув у приміщенні. Останній вибух забрав його життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

За повідомленням поліції, близько 18:50 правоохоронці отримали повідомлення про вибухи на території одного з приватних домоволодінь у смт. Слобожанське Дніпровського району.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

фото: Нацполіція

За попередніми даними, між чоловіком та його дружиною виник конфлікт. Під час сварки він кинув чотири гранати у двір через вікно будинку, а згодом підірвав ще одну гранату у приміщенні. Внаслідок вибуху боєприпасу чоловік загинув на місці.

Дружина, а також дві жінки, які перебували на подвір’ї, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

«За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 1, п. 5 (замах на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 115 ( самогубство) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

фото: Нацполіція

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Тривають слідчі дії.

До слова, поліцейські затримали чоловіка, який кинув навчальну гранату серед житлових будинків Оболонського району у Києві. 

