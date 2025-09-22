Збив 80-річну жінку і втік: на Київщині поліція розшукала винуватця ДТП

Поліція розшукала зловмисника за місцем його проживання

Внаслідок ДТП 80-річна жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована

У місті Кагарлик Обухівського району на Київщині водій Ford Transit наїхав на 80-річну жінку та залишив місце події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна подія сталася в місті Кагарлик, Обухівського району. Автівка збила пішохода та зникла з місця події.

«Співробітники поліції попередньо встановили, що ДТП скоїв 58-річний керманич автомобіля Ford Transit. При здійсненні правостороннього повороту водій наїхав на пішохода та поїхав. Зловмисника розшукали за місцем проживання. Внаслідок ДТП 80-річна жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована», – повідомили у поліції Київської області.

Поліція розшукала зловмисника за місцем його проживання фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з 1 січня до 31 липня 2025 року на території Київської області зафіксовано 1106 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Внаслідок автопригод 1386 людей отримали ушкодження, а 125 – загинули. Основними причинами аварій за цей період є перевищення безпечної швидкості руху, а також порушення правил маневрування.