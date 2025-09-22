Збив 80-річну жінку і втік: на Київщині поліція розшукала винуватця ДТП
Внаслідок ДТП 80-річна жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована
У місті Кагарлик Обухівського району на Київщині водій Ford Transit наїхав на 80-річну жінку та залишив місце події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Повідомляється, що дорожньо-транспортна подія сталася в місті Кагарлик, Обухівського району. Автівка збила пішохода та зникла з місця події.
«Співробітники поліції попередньо встановили, що ДТП скоїв 58-річний керманич автомобіля Ford Transit. При здійсненні правостороннього повороту водій наїхав на пішохода та поїхав. Зловмисника розшукали за місцем проживання. Внаслідок ДТП 80-річна жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована», – повідомили у поліції Київської області.
Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, з 1 січня до 31 липня 2025 року на території Київської області зафіксовано 1106 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Внаслідок автопригод 1386 людей отримали ушкодження, а 125 – загинули. Основними причинами аварій за цей період є перевищення безпечної швидкості руху, а також порушення правил маневрування.
