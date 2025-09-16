П’яний конфлікт у Києві: чоловік побив товариша диском від штанги

Потерпілого з численними травмами госпіталізували, наразі він перебуває у тяжкому стані

У Києві затримали чоловіка, який під час п’яного конфлікту жорстоко побив свого знайомого, використовуючи металевий диск від штанги. Інцидент стався у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«До поліції Києва надійшло повідомлення від мешканців однієї з багатоповерхівок у Шевченківському районі, про те, що на сходовому майданчику лежить поранений чоловік та просить про допомогу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та працівники швидкої медичної допомоги», – повідомили у поліції.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що потерпілий – 64-річний місцевий мешканець, який перебував у гостях в свого 45-річного товариша. Чоловіки разом вживали алкогольні напої та невдовзі між ними розгорівся словесний конфлікт. Тоді власник квартири почав бити 64-річного гостя руками та ногами, а потім, схопив металевий диск від штанги та декілька разів ударив ним чоловіка по голові.

Потерпілого з численними травмами госпіталізували, наразі він перебуває у тяжкому стані.

Згідно інкримінованої статті, чоловіку загрожує до восьми років ув`язнення фото: Національна поліція України/Facebook

Працівники Шевченківського управління поліції затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Згідно інкримінованої статті, чоловіку загрожує до восьми років ув`язнення. Слідчі клопочуть перед судом про те, щоб фігурант на час слідства перебував під вартою.

Зауважимо, що до початку повномасштабної війни Шевченківський район столиці посідав перше місце у рейтингу найкримінальніших. Зокрема, за 2020 рік тут було скоєно 4634 злочини, серед яких 12 вбивств і два зґвалтування. За січень 2021 року – 638. Найбільше злочинів було пов’язано з крадіжками та шахрайствами, також зафіксовані вбивства та розбійні напади.