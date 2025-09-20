У США загадково зникла Українка, яка вважала себе провидицею

Наразі тривають активні пошуки Ганни Ковріжних, за допомогу в яких обіцяно винагороду у розмірі однієї тисячі доларів

Останні пости жінки в соцмережах викликали занепокоєння у її рідних та друзів

У Сполучених Штатах Америки за загадкових обставин зникла 38-річна українка Ганна Ковріжних. Жінку востаннє бачили 5 липня під час подорожі через округ Сан-Дієго. Через тиждень її автомобіль та кемпер знайшли на одній з вулиць селища Потреро в Мексиці, а останні пости жінки в соцмережах викликали серйозне занепокоєння. Як інформує «Главком», про це пише Telegraf.

За словами друзів, Ганна Ковріжних виїхала з України через війну та останні чотири роки мешкала у Флориді. Її сім’я, включаючи дорослу доньку, проживає в Італії. Останнє повідомлення від жінки мати отримала 5 липня: це було фото листа з GPS-координатами та текстом, що всі її особисті активи слід передати матері.

За кілька днів до зникнення Ганна опублікувала в соцмережах дивні відео. На одному з них вона танцювала в бікіні з підписом: «Я хочу, щоб усі запам’ятали мене саме такою». В іншому ролику жінка демонструвала протигаз, сонячні батареї та рацію, супроводжуючи це словами: «Я знаю, що мій час близько».

Правоохоронці наразі не мають підтверджень, чи пов’язане зникнення з криміналом.

«Ми вважаємо, що вона просто подорожувала країною, залишила машину в Потреро і більше до неї не повернулася», – заявив сержант шерифа Сан-Дієго Джейкоб Клепач.

Поліція не виключає, що жінка могла добровільно перетнути кордон із Мексикою.

Наразі тривають активні пошуки Ганни Ковріжних, за допомогу в яких обіцяно винагороду у розмірі однієї тисячі доларів. Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію, звертатися до офісу шерифа округу Сан-Дієго.

Правоохоронці також зазначають, що Коврижник може використовувати псевдонім Angel Volnaya. За цим ім’ям вдалося знайти її TikTok-акаунт. У ньому вона називає себе «провидицею» та «езотериком», а також згадує про свою книгу під назвою «Обнулення: Свідчення Бога як вхід у паралельний світ».

В анотації цієї книги на Amazon вказано, що Angel Volnaya народилася в Україні в 1987 році, а у 2022 році передбачила російське повномасштабне вторгнення в Україну за десять днів до того, як воно почалося.

«З дитинства вона вивчала теологію, теорію квантової фізики та очищення тіла. Volnaya також працювала з картами Таро, практиками реінкарнації та цілительством Рейкі. Вона вважає себе пророчицею, яка готує духів до кінця світу», – ідеться в описі.

Нагадаємо, у Нью-Йорку в будинку для літніх людей виявили вбитою 89-річну емігрантку з України Ніну Кравцову, яка пережила Голокост. За підозрою у злочині затримали її 95-річну сусідку по палаті, Галину Смірнову.

Також у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

34-річний Декарлос Браун, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, розповів, чому напав на неї.