Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях

Протести у Туреччині спалахнули із новою силою

У Туреччині спалахнули масові протести, що були спричинені рішенням суду про усунення з посад керівництва Стамбула. На їхнє місце були призначені особи, лояльні до чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Це викликало значне обурення серед прихильників опозиції, які вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

Протести швидко набрали обертів, а їхні учасники звинувачують владу в підриві демократичних інституцій та узурпації влади. Ситуація залишається напруженою, адже протестувальники вимагають повернення обраного керівництва Стамбула на свої посади та припинення, на їхню думку, авторитарних дій уряду.

У відповідь на зростаючу напругу, в Туреччині було обмежено доступ до більшості популярних соціальних мереж, включно з Telegram, YouTube, WhatsApp, Instagram та Facebook. Крім того, надходять повідомлення про перебої в роботі інтернету в різних регіонах країни.

На тлі протестів правоохоронці затримали 14 підозрюваних менеджерів облікових записів, які, як вважається, «поширювали провокаційний та дезінформаційний контент», у тому числі «розпалювали ненависть і ворожнечу і підбурювали до скоєння злочинів».

У багатьох районах Стамбула люди висловлювали підтримку РНП – протестували на вулицях, свистіли, включали сирени та били по каструлях із вікон. Також сталося кілька зіткнень протестувальників із поліцією.

Поки що невідомо, як далі влада реагуватиме на ці масові виступи та чи буде відновлено доступ до заблокованих ресурсів.

Нагадаємо, у понеділок, 8 вересня, турецька поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників біля штаб-квартири головної опозиційної партії в Стамбулі.