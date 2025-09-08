Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях
Фото: Bloomberg

Протести у Туреччині спалахнули із новою силою

У Туреччині спалахнули масові протести, що були спричинені рішенням суду про усунення з посад керівництва Стамбула. На їхнє місце були призначені особи, лояльні до чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Це викликало значне обурення серед прихильників опозиції, які вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

Протести швидко набрали обертів, а їхні учасники звинувачують владу в підриві демократичних інституцій та узурпації влади. Ситуація залишається напруженою, адже протестувальники вимагають повернення обраного керівництва Стамбула на свої посади та припинення, на їхню думку, авторитарних дій уряду.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У відповідь на зростаючу напругу, в Туреччині було обмежено доступ до більшості популярних соціальних мереж, включно з Telegram, YouTube, WhatsApp, Instagram та Facebook. Крім того, надходять повідомлення про перебої в роботі інтернету в різних регіонах країни.

На тлі протестів правоохоронці затримали 14 підозрюваних менеджерів облікових записів, які, як вважається, «поширювали провокаційний та дезінформаційний контент», у тому числі «розпалювали ненависть і ворожнечу і підбурювали до скоєння злочинів».

У багатьох районах Стамбула люди висловлювали підтримку РНП – протестували на вулицях, свистіли, включали сирени та били по каструлях із вікон. Також сталося кілька зіткнень протестувальників із поліцією.

 Поки що невідомо, як далі влада реагуватиме на ці масові виступи та чи буде відновлено доступ до заблокованих ресурсів.

Нагадаємо, у понеділок, 8 вересня, турецька поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників біля штаб-квартири головної опозиційної партії в Стамбулі.

Читайте також:

Теги: Туреччина Стамбул поліція соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), щороку в країні втрачається близько 23 млн тонн продуктів
Туреччина хоче скасувати «шведський стіл» у готелях
13 серпня, 04:32
БПЛА Talay було презентовано у Туреччині
У Туреччині з'явився надводний дрон-вбивця
12 серпня, 08:42
Зловмисники найчастіше працюють у соціальних мережах та месенджерах
Як розпізнати фейкового волонтера? Поліція попереджає про схеми шахраїв
20 серпня, 08:25
Користувачі відреагували на камін Трампа
Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича
19 серпня, 16:28
Зеленський підкреслив, що «коаліція охочих» потенційно включає близько 30 країн
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України
21 серпня, 10:47
Правоохоронці встановили, що двоє нападників цинічно проникли до квартири жінки, зв’язали її та, погрожуючи, почали вимагати гроші та золоті прикраси
Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу
23 серпня, 13:14
Ксенія Мішина та Григорій Решетнік позували зі своїми синами
Монатік, Тополі, Єфросиніна та інші зірки відвели своїх дітей до школи (фото)
1 вересня, 13:45
53-річному чоловіку, який відкрив вогонь по батькові та сину, загрожує довічне увʼязнення
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
2 вересня, 23:07
20-річний уродженець Кіровоградщини, перебуваючи у метрополітені у стані алкогольного сп’яніння, завдав сержанту поліції тілесних ушкоджень
Погрожував зброєю в метро. Суд виніс вирок чоловіку, який напав на поліцейського
4 вересня, 08:43

Політика

Олена Зеленська зустрінеться з Меланією Трамп у Нью-Йорку
Олена Зеленська зустрінеться з Меланією Трамп у Нью-Йорку
Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях
Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях
Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні: глава МЗС назвав умову
Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні: глава МЗС назвав умову
Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
Роман Абрамович перебуває під слідством: у чому звинувачено мільярдера
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов
Оточення Путіна дедалі більше хоче зупинити війну проти України – Буданов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9685
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3886
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці
3678
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2949
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua