Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата

Land Rover Discovery обійшовся покупцеві у майже 900 тис. грн

Міський голова Києва Віталій Кличко цього місяця отримав 892 тис. грн доходу від продажу автомобіля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на декларацію мера столиці.

Гроші за авто Кличко отримав 9 вересня. Покупцем є громадянин Шахсуваров Артур Борисович. За даними аналітичної системи YouControl, він є київським підприємцем з 2005 року. Основний вид діяльності – рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги.

Віталій Кличко продав машину за 892 тис. грн дані реєстру декларацій

У минулому Артур Шахсуваров – помічник Володимира Герасимчука, народного депутата VI скликання від Блоку Литвина. Крім того, володів часткою ТОВ «Пілот Тревел», яке існувало у 2001-2008 роках і надавало послуги з організації подорожувань. Також був керівником туристичного агентства «Каліпсо», яке існувало з 2003 по 2018 рік.

Щодо авто, то, за даними YouControl, їх на підприємця Артура Шахсуваров зареєстровано два:

Volvo XC70, 2011 року випуску;

Land Rover Discovery, 2013 року випуску.

Віталій Кличко продав Артуру Шахсуварову Land Rover Discovery, 2013 року випуску дані YouControl

Саме другу автівку Шахсуваров придбав у Кличка 9 вересня. У самого ж мера Києва ця машина з’явилася не так давно – у грудні 2023 року. Нині її ринкова ціна – від 680 до 940 тис. грн.

Віталій Кличко декларував Land Rover Discovery, 2013 року випуску дані реєстру декларацій

Відомостей про батька Артура Борисовича у відкритих джерелах знайти не вдалося. А втім, громадянин на ім'я Борис Шахсуваров свого часу очолював аеропорт «Бориспіль» у 2008-2011 роках, а до цього, в 1994-1999 роках, працював в аеропорту на посаді першого заступника гендиректора. У 2010-му правоохоронні органи провели обшук у робочому кабінеті Бориса Шахсуварова в межах кримінальної справи стосовно тодішнього ексміністра економіки Богдана Данилишина. Правоохоронці підозрювали топменеджера у розкраданнях в особливо великих розмірах. Слідство припускало, що значну частину державних коштів, виділених на будівництво термінала F «Борисполя», Борис Шахсуваров нібито вивів на рахунки приватних фірм. Втім, до кримінальної справи діло не дійшло. А у 2014 році Шахсуваров ненадовго знову повернувся в «Бориспіль» у ролі заступника гендиректора.

Нагадаємо, що в липні цього року Віталій Кличко отримав 7,47 млн грн роялті за участь у створенні документального фільму про історію братів Кличків під час війни в Україні.

Також «Главком» повідомляв, що у квітні цього року Віталій Кличко отримав 1,1 млн грн роялті за співпрацю з британським агентством з підбору спікерів Chartwell Speakers.

Незадовго до того мер Києва отримав 3,62 млн грн роялті за участь у виробництві відеогри про бокс Undisputed.