Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата
Land Rover Discovery, 2013 року випуску
фото: auto.ria (ілюстративне)

Land Rover Discovery обійшовся покупцеві у майже 900 тис. грн

Міський голова Києва Віталій Кличко цього місяця отримав 892 тис. грн доходу від продажу автомобіля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на декларацію мера столиці.

Гроші за авто Кличко отримав 9 вересня. Покупцем є громадянин Шахсуваров Артур Борисович. За даними аналітичної системи YouControl, він є київським підприємцем з 2005 року. Основний вид діяльності – рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги.

Віталій Кличко продав машину за 892 тис. грн
Віталій Кличко продав машину за 892 тис. грн
дані реєстру декларацій

У минулому Артур Шахсуваров – помічник Володимира Герасимчука, народного депутата VI скликання від Блоку Литвина. Крім того, володів часткою ТОВ «Пілот Тревел», яке існувало у 2001-2008 роках і надавало послуги з організації подорожувань. Також був керівником туристичного агентства «Каліпсо», яке існувало з 2003 по 2018 рік.

Щодо авто, то, за даними YouControl, їх на підприємця Артура Шахсуваров зареєстровано два:

  • Volvo XC70, 2011 року випуску;
  • Land Rover Discovery, 2013 року випуску.
Віталій Кличко продав Артуру Шахсуварову Land Rover Discovery, 2013 року випуску
Віталій Кличко продав Артуру Шахсуварову Land Rover Discovery, 2013 року випуску
дані YouControl

Саме другу автівку Шахсуваров придбав у Кличка 9 вересня. У самого ж мера Києва ця машина з’явилася не так давно – у грудні 2023 року. Нині її ринкова ціна – від 680 до 940 тис. грн.

Віталій Кличко декларував Land Rover Discovery, 2013 року випуску
Віталій Кличко декларував Land Rover Discovery, 2013 року випуску
дані реєстру декларацій

Відомостей про батька Артура Борисовича у відкритих джерелах знайти не вдалося. А втім, громадянин на ім'я Борис Шахсуваров свого часу очолював аеропорт «Бориспіль» у 2008-2011 роках, а до цього, в 1994-1999 роках, працював в аеропорту на посаді першого заступника гендиректора. У 2010-му правоохоронні органи провели обшук у робочому кабінеті Бориса Шахсуварова в межах кримінальної справи стосовно тодішнього ексміністра економіки Богдана Данилишина. Правоохоронці підозрювали топменеджера у розкраданнях в особливо великих розмірах. Слідство припускало, що значну частину державних коштів, виділених на будівництво термінала F «Борисполя», Борис Шахсуваров нібито вивів на рахунки приватних фірм. Втім, до кримінальної справи діло не дійшло. А у 2014 році Шахсуваров ненадовго знову повернувся в «Бориспіль» у ролі заступника гендиректора.

Нагадаємо, що в липні цього року Віталій Кличко отримав 7,47 млн грн роялті за участь у створенні документального фільму про історію братів Кличків під час війни в Україні. 

Також «Главком» повідомляв, що у квітні цього року Віталій Кличко отримав 1,1 млн грн роялті за співпрацю з британським агентством з підбору спікерів Chartwell Speakers.

Незадовго до того мер Києва отримав 3,62 млн грн роялті за участь у виробництві відеогри про бокс Undisputed. 

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко автомобіль декларація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акторка, волонтерка Ярослава Кравченко не раз створювала аварійні ситуації
«Впаркувалась в чужу машину». Засновниця «Дикого театру» показала фото наслідків інциденту
13 вересня, 12:43
У столиці працює ППО
У Києві лунали вибухи
6 вересня, 20:02
Чоловік протаранив ворота консульства РФ у Сіднеї
Авто протаранило ворота російського консульства в Сіднеї
1 вересня, 04:33
Наразі Енні Мерфі перебуває у статусі зниклої безвісти
На Донеччині російський дрон вбив волонтерку з Великої Британії
23 серпня, 17:58
Паркани, які перекривають прохід на набережну Дніпра, досі стоять
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
21 серпня, 15:09
Все змішалося у Домі Кличка. Що відбувається за лаштунками Київради?
Все змішалося у Домі Кличка. Що відбувається за лаштунками Київради? Столиця
21 серпня, 13:40
Попри повномасштабне вторгнення, українці свідомо обирають енергоефективність та впровадження новітніх технологій
В Україні набирають популярність автомобілі на «зелених» номерах
19 серпня, 08:28
Наразі у правоохоронців немає технічної можливості вимірювати рівень шуму, який створює транспорт
Як приборкати гонщиків без глушників? Віцепрезидент автомобільної федерації вказав на проблему
17 серпня, 15:14
Анна Артеменко внесла у декларацію ікону
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
17 серпня, 09:14

Новини

Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено
Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено
Була на фронті разом з чоловіком. На Оболоні відкрито меморіальну дошку на честь захисниці Тетяни Фесенко
Була на фронті разом з чоловіком. На Оболоні відкрито меморіальну дошку на честь захисниці Тетяни Фесенко
Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата
Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата
Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника
Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника
Чому школярі у Києві говорять поза уроками російською? Нова мовна омбудсменка звернулася до вчителів
Чому школярі у Києві говорять поза уроками російською? Нова мовна омбудсменка звернулася до вчителів

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua