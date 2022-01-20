Мінкульт не давав дозволів на будівельні роботи в кінотеатрі «Україна»

Зранку 4 січня в будівлі колишнього кінотеатру «Україна» у Києві (вул. Городецького, 5) почалися будівельні роботи

Інформація щодо майбутнього будівництва за вказаною адресою в МКІП відсутня

Міністерство культури та інформаційної політики України не надавало дозволів на роботи в будівлі колишнього кінотеатру «Україна». Про це в міністерстві повідомили на запит КиївMedia.

В міністерстві зазначили, що в їхній базі відсутня будь-яка інформація щодо будівництва за адресою Городецького, 5.

«За результатами перевірки актуальної електронної бази даних документообігу МКІП встановлено, що станом на момент підготовки даного листа погоджень по вул. Архітектора Городецького, 5 у м. Києві, міністерством не надавалось, а також інформація щодо майбутнього будівництва за вказаною адресою в МКІП відсутня» – зазначили в МКІП.

До слова, зранку 4 січня в будівлі колишнього кінотеатру «Україна» у Києві (вул. Городецького, 5) почалися будівельні роботи. В реєстрі містобудівних умов й обмежень немає документів на цей обʼєкт. А відповідно до кадастрової карти земельна ділянка під будівлею призначена для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торговельно-офісного комплексу з об’єктами розважального призначення, рестораном, кінотеатром, паркінгом.

У Департаменті благоустрою КМДА повідомили, що власники будівлі оформили контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою.

За інформацією Opendata, будівлю, у якій розташований кінотеатр, купили нові власники у травні та липні 2018 року. Нині власниками вказані Євген Вилгін та Ігор Воронов.

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