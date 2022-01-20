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    Мінкульт не давав дозволів на будівельні роботи в кінотеатрі «Україна»

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    Зранку 4 січня в будівлі колишнього кінотеатру &laquo;Україна&raquo; у Києві (вул. Городецького, 5) почалися будівельні роботи - Мінкульт не давав дозволів на будівельні роботи в кінотеатрі «Україна»
    Зранку 4 січня в будівлі колишнього кінотеатру «Україна» у Києві (вул. Городецького, 5) почалися будівельні роботи
    фото: kyiv.media

    Інформація щодо майбутнього будівництва за вказаною адресою в МКІП відсутня

    Міністерство культури та інформаційної політики України не надавало дозволів на роботи в будівлі колишнього кінотеатру «Україна». Про це в міністерстві повідомили на запит КиївMedia.

    В міністерстві зазначили, що в їхній базі відсутня будь-яка інформація щодо будівництва за адресою Городецького, 5.

    «За результатами перевірки актуальної електронної бази даних документообігу МКІП встановлено, що станом на момент підготовки даного листа погоджень по вул. Архітектора Городецького, 5 у м. Києві, міністерством не надавалось, а також інформація щодо майбутнього будівництва за вказаною адресою в МКІП відсутня» – зазначили в МКІП.

    До слова, зранку 4 січня в будівлі колишнього кінотеатру «Україна» у Києві (вул. Городецького, 5) почалися будівельні роботи. В реєстрі містобудівних умов й обмежень немає документів на цей обʼєкт. А відповідно до кадастрової карти земельна ділянка під будівлею призначена для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торговельно-офісного комплексу з об’єктами розважального призначення, рестораном, кінотеатром, паркінгом.

    У Департаменті благоустрою КМДА повідомили, що власники будівлі оформили контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою.

    За інформацією Opendata, будівлю, у якій розташований кінотеатр, купили нові власники у травні та липні 2018 року. Нині власниками вказані Євген Вилгін та Ігор Воронов.

    До слова, історична будівля Києва може піти з молотка за 3 млн грн.

    Раніше повідомлялося, Мінкульт зволікає із внесенням до реєстру пам’яток понад 1400 об’єктів Києва.

    Також Райрада під Києвом прибрала до рук столичні землі колишньої типографії.

    Як повідомлялося, 11 січня на перехресті проспекту Науки та Стратегічного шосе у Голосіївському районі Києва місцеві мешканці знесли паркан, встановлений забудовником на території парку.

    Нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.

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    Теги: Київ Мінкульт Україна КМДА
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    Мінкульт не давав дозволів на будівельні роботи в кінотеатрі «Україна»