На столичному вокзалі можна зробити бустерну дозу вакцини від Covid-19

На основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який діятиме 270 днів

У Києві на Центральному залізничному вокзалі можна отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Тут пункт вакцинації працює щоденно з 08:00 до 23:00 години, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці»..

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсним 270 днів.

Загалом з початку роботу пунктів вакцинації від Covid-19 на залізничних вокзалах України щепилися понад 121 тисяч охочих.

З 6 січня Міністерство охорони здоров’я України дозволило отримати бустерну дозу всім повнолітнім українцям, які перед тим вже отримали дві дози вакцини від вірусу Covid-19. Після отримання другої дози має пройти від шести до дев’яти місяців.

До слова, Шмигаль разом із міністрами зробили бустерне щеплення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скоротив строк дії Covid-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Сертифікати після бустерної дози почнуть діяти після появи технічної можливості.