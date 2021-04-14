Із річки біля Південного мосту рятувальники дістали тіло жінки

За допомогою рятувального спорядження тіло було доставлено на берег

Причини та обставини загибелі жінки встановлюватимуть правоохоронці

У вівторок, 13 квітня, в районі вул. Садової, 43, поблизу Південного моста в Дарницькому районі столиці у воді було виявлено тіло людини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

По прибуттю рятувальники на відстані 20 м від берега у воді виявили тіло жінки. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено на берег та передано слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Як повідомляв «Главком», у Подільському районі Полтави на річці Ворскла 11 квітня перекинувся човен, в якому перебували троє чоловіків. Тіла двох загиблих знайшли того ж дня. Тіло третього чоловіка знайшли згодом.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».

Загиблі були працівниками Полтавської ОДА. Двоє працювали в управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації. Третій був співробітником Департаменту інфраструктури та туризму ОДА.

У Вінниці 11 квітня близько 11:46 із Південного Бугу витягли тіло чоловіка.

6 квітня у селі Джурин на Вінниччині у місцевому ставку втопилася жінка.