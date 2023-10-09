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У Києві на Оболоні впав будівельний кран: змінено рух транспорту

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
У Києві на Оболоні впав будівельний кран: змінено рух транспорту
У столиці через аварію змінили рух тролейбусів
фото: КМДА

Через падіння будівельного крана у столиці змінили рух низки тролейбусів та автобусів

На Оболоні на дорогу впав будівельний кран, через це довелося змінити маршрути низки автобусів та тролейбусів. Про це повідомляє «Київпастранс».

Зокрема, йдеться про тролейбуси №44 та №32, а також автобуси №41, 41Д та 99. Надзвичайна подія сталася між вулицею Полярною та Героїв Дніпра. Як зазначається, конструкція також пошкодила контактну мережу.

Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки.

Раніше «Київпастранс» з 1 жовтня змінив маршрут автобусів №73. Пояснюють це оптимізацією маршрутної мережі міського наземного транспорту та бажанням покращити транспортне обслуговування пасажирів. Зокрема, рух автобусів відтепер організовано за наступною схемою: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка – вул. Героїв Полку «Азов» – просп. Оболонський (до вул. Героїв Дніпра).

Водночас, у столиці з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом. Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.

Теги: Київ аварія

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