У Києві на Оболоні впав будівельний кран: змінено рух транспорту

Через падіння будівельного крана у столиці змінили рух низки тролейбусів та автобусів

На Оболоні на дорогу впав будівельний кран, через це довелося змінити маршрути низки автобусів та тролейбусів. Про це повідомляє «Київпастранс».

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Зокрема, йдеться про тролейбуси №44 та №32, а також автобуси №41, 41Д та 99. Надзвичайна подія сталася між вулицею Полярною та Героїв Дніпра. Як зазначається, конструкція також пошкодила контактну мережу.

Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки.

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Раніше «Київпастранс» з 1 жовтня змінив маршрут автобусів №73. Пояснюють це оптимізацією маршрутної мережі міського наземного транспорту та бажанням покращити транспортне обслуговування пасажирів. Зокрема, рух автобусів відтепер організовано за наступною схемою: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – просп. Романа Шухевича – Північний міст – просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка – вул. Героїв Полку «Азов» – просп. Оболонський (до вул. Героїв Дніпра).

Водночас, у столиці з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом. Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.