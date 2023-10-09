У столиці оголошено перший рівень небезпеки

Влада закликає киян щільно закрити усі вікна в будинках

Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Оголошено І рівень небезпеки.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

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усі вікна в будинках щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, в Україні 9 жовтня передбачається мінлива хмарність та заморозки 0-5° на поверхні ґрунту. В Україні в понеділок буде хмарно. Також передбачають дощі: вночі пройдуть на Півдні, а протягом дня на Закарпатті та Прикарпатті. У Карпатах прогнозують дощ із мокрим снігом. В інших регіонах опадів не передбачається.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Удень на всій території України, крім західних областей, пориви вітру до 15-20 м/с.