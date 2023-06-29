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У Києві встановлено додаткові датчики для вимірювання рівня радіації (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві встановлено додаткові датчики для вимірювання рівня радіації (фото)

Зараз у столиці діє сім датчиків, які в режимі реального часу передають інформацію про рівень радіації

У Києві автоматичну мережу датчиків вимірювання рівня радіації доповнили двома додатковими пристроями. Їх встановили в Голосіївському та Святошинському районах. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зараз у столиці діє сім датчиків, які в режимі реального часу передають інформацію про рівень радіації в застосунок «Київ Цифровий». 

«Навіть в умовах воєнного часу ми продовжуємо розвивати систему моніторингу за станом повітря. І те, що до цього міського проєкту долучаються меценати й громадськість, ще раз доводить важливість та актуальність цієї роботи. Адже результати моніторингу дають нам якісну інформацію про реальний стан атмосферного повітря, періоди погіршення в розрізі різних видів речовин. На основі цих даних ми можемо як вживати оперативні заходи, так і планувати їх, імплементуючи в довгострокові програми й стратегії», – зазначивПантелеєв.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, додаткові пристрої для вимірювання радіації встановили за рахунок меценатів без залучення бюджетних коштів.

«Щоб отримати інформацію про радіаційний фон у столиці, необхідно зайти в розділ моніторингу якості повітря в застосунку «Київ Цифровий». Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них. Користуйтеся цією функцією і довіряйте тільки офіційним джерелам інформації про стан навколишнього середовища в місті», – зазначив Олександр Возний.

Датчики вимірювання рівня радіації розташовані на основі міських референтних станцій моніторингу якості повітря за адресами:

  • вул. Турівська, 28 (Подільський район);
  • вул. Щусєва, 20 (Шевченківський район);
  • просп. Правди, 64-Г (Подільський район);
  • просп. Берестейський, 97 (Святошинський район);
  • Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);
  • вул. Вербицького, 26 (Дарницький район);
  • вул. Китаївська, 22 (Голосіївський район).
У Києві встановлено додаткові датчики для вимірювання рівня радіації (фото) фото 1

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що у разі російського теракту на Запорізькій АЕС, Київ залишається поза межею впливу наслідків.

Теги: Київ радіація Запорізька АЕС

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