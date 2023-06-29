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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Все, що треба знати про радіаційну катастрофу

glavcom.ua
Загроза ядерної війни досі вкрай висока
фото з відкритих джерел

Категорично не треба «профілактично» вживати препарати, які вміщують йод та його похідні

Вважав і вважаю застосування ЯЗ або підрив Запорізької АЕС малоймовірними. Така оцінка базується на тому, що Кремль плекає надію підкорити Україну і примусити США розпочати переговори про новий світовий порядок. Після ядерної катастрофи це буде неможливо в принципі.

Ситуація, яка складається, не передбачає чогось надзвичайного до кінця літа. Ближче до осені побачимо зміни і проаналізуємо.

Але у зв’язку з висловлюваннями українських і закордонних діячів до мене звертається багато людей з прохання дати рекомендації, що робити, якщо катастрофа все ж станеться.

Перш за все, треба знати, що радіус дії факторів ураження типової тактичної ЯЗ обмежується 10-15 км від точки вибуху. А зона небезпечного радіаційного зараження від руйнування ЗАЕС буде мати радіус до 50 км, це пов’язане з тим, що реактори станції практично зупинені.

Тобто, про якійсь апокаліпсис, коли загинуть усі, мова не йде у принципі. Відповідно, мої рекомендації:

  1. Не панікуйте – ні при надзвичайній події, ні, тим більше, завчасно: від радіації можна вберегтися, а от стрес руйнує здоров’я невідворотно. Якщо фінанси дозволяють, придбайте собі дозиметр-радіометр (ціна нормального починається зі 100$), контролюйте радіаційний стан і спить спокійно.
  2. Пам’ятайте: радіаційне зараження – це не проникаюча радіація, воно не розповсюджується миттєво. У вас гарантовано буде певний час, щоб почати рятуватися.
  3. Довіряйте Службі надзвичайних ситуацій (СНС) – вона постійно моніторить параметри навколишнього середовища, радіацію зокрема. В разі небезпеки повинно бути інформування населення всіма засобами, за аналогією з повітряними тривогами.
  4. Сплануйте заздалегідь, що будете робити ви і ваші рідні у випадку надзвичайної події. Кожна зайва хвилина – це ваше втрачене здоров’я. Підготуйте «тривожний чемодан» з усім необхідним. Найкращим варіантом є евакуація якнайменше на 100 км від точки надзвичайної події.
  5. У випадку підриву ЗАЕС відбудеться радіаційне забруднення Дніпра. Під загрозою опиняться мешканці населених пунктів вдовж Дніпра нижче Енергодара за течією. Там евакуація, швидше за все, є безальтернативною. Тому треба буде слідкувати за повідомленнями місцевої влади і СНС.
  6. Усвідомте, що найбільша частина радіації потрапляє в організм через органи дихання. Не певен, що в багатьох з нас є протигази у робочому стані. А от марлеві маски після ковіду збереглися. Вони здатні затримувати радіоактивний пил і зменшувати небезпеку променевої хвороби. Тільки міняти їх треба буде не раз на тиждень, а кожних 2 години, краще навіть частіше.
  7. В разі евакуації власним автотранспортом вікна повинні бути закрити. Після прибуття у безпечну зону повітряні фільтри авто потрібно поміняти, бо вони стануть концентраторами радіації. Теж саме щодо одягу. Особисті речі треба буде перевірити на радіоактивний фон.
  8. Залишайтеся вдома і не виходьте на вулицю максимально довго, якщо можливості евакуюватися нема, бо рівень забруднення падає кожну добу. Необхідно щільно зачинити всі вікна, загерметизувати всі шпаринки, через які у приміщення може потрапити радіоактивний пил. Це не стосується вентиляційних отворів, їх треба завісити вологими рушниками: повітря у приміщення повинно проходити, пил – ні. Воду з крану пити не можна – треба мати запас питної води.
  9. Категорично не треба «профілактично» вживати препарати, які вміщують йод та його похідні. Такі препарати трохи допомагають, якщо радіоактивне забруднення вже є, але якщо його нема, то вони тільки шкодять організму. Так, вважається корисним сухе червоне вино, але високоякісне (тобто, ціною від 50$), і до 100 гр на добу, не більше. Загалом, єдина профілактика від променевої хвороби – це здоровий спосіб життя.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ядерна зброя радіація

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