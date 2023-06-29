Все, що треба знати про радіаційну катастрофу

Категорично не треба «профілактично» вживати препарати, які вміщують йод та його похідні

Вважав і вважаю застосування ЯЗ або підрив Запорізької АЕС малоймовірними. Така оцінка базується на тому, що Кремль плекає надію підкорити Україну і примусити США розпочати переговори про новий світовий порядок. Після ядерної катастрофи це буде неможливо в принципі.

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Ситуація, яка складається, не передбачає чогось надзвичайного до кінця літа. Ближче до осені побачимо зміни і проаналізуємо.

Але у зв’язку з висловлюваннями українських і закордонних діячів до мене звертається багато людей з прохання дати рекомендації, що робити, якщо катастрофа все ж станеться.

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Перш за все, треба знати, що радіус дії факторів ураження типової тактичної ЯЗ обмежується 10-15 км від точки вибуху. А зона небезпечного радіаційного зараження від руйнування ЗАЕС буде мати радіус до 50 км, це пов’язане з тим, що реактори станції практично зупинені.

Тобто, про якійсь апокаліпсис, коли загинуть усі, мова не йде у принципі. Відповідно, мої рекомендації: