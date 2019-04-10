Поліція за місяць знайшла і повернула батькам 780 зниклих дітей



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Загалом поліцейськими було установлено місцезнаходження 3 694 осіб, зниклих безвісти

Під час профілактичних заходів під умовною назвою “Розшук”, які тривали на території всієї держави з 18 лютого до 17 березня, установлено місцезнаходження 3 694 осіб, зниклих безвісти, зокрема — 780 дітей. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

«Водночас поліцейськими установлено місцезнаходження 3 694 осіб, зниклих безвісти, зокрема — дітей. За час профілактичних заходів «Розшук» до місця проживання повернуто 780 дітей», — йдеться у повідомленні.

Крім того, оперативники підрозділів карного розшуку встановили і затримали зловмисників, розшукуваних тривалий час. Так, на Київщині затримано підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину, який перебував у розшуку 19 років.

Також було викрито та затримано на території держави 9 іноземців, які переховувалися від правоохоронних органів іноземних держав.

«В Харківській області співробітники карного розшуку та спецпризначенці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивства 5 осіб», — додали в поліції.

Відзначається, у результаті проведення операції «Розшук» поліцейські встановили місцезнаходження 2204 правопорушників. 942 особи були затримані в установленому законом порядку.