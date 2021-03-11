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    У Києві за добу виявили 853​​​​ Covid-хворих: У яких районах найбільше

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    Одужали 534 хворих - У Києві за добу виявили 853​​​​ Covid-хворих: У яких районах найбільше
    Одужали 534 хворих

    За минулу добу у місті померли від коронавірусу 25 пацієнтів

    У Києві за минулу добу у місті померли від коронавірусу 25 пацієнтів, про це повідомляє Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

    За минулу добу у місті померли від коронавірусу 25 пацієнтів. Одужали 534 хворих.

    На Covid-19 захворіли:

    • 457 жінок віком від 19 до 87 років:
    • 347 чоловіків віком від 18 до 88 років;
    • 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років;
    • 26 хлопчиків від 1 до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 129 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Найбільше випадків захворювання виявили в:

    • Деснянському районі – 132;
    • Дніпровському районі – 128;
    • Дарницькому районі – 126.

    На сьогодні в столиці вже 144 014 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.Загалом подолали коронавірус 97 220 пацієнтів. Померли 2834 людини.

    Як повідомлялося раніше у київських лікарнях знову почали закінчуватися місця для хворих на коронавірус

    Теги: Віталій Кличко Київ коронавірус
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