У Києві за добу виявили 853 Covid-хворих: У яких районах найбільше
За минулу добу у місті померли від коронавірусу 25 пацієнтів
У Києві за минулу добу у місті померли від коронавірусу 25 пацієнтів, про це повідомляє Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
За минулу добу у місті померли від коронавірусу 25 пацієнтів. Одужали 534 хворих.
На Covid-19 захворіли:
- 457 жінок віком від 19 до 87 років:
- 347 чоловіків віком від 18 до 88 років;
- 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років;
- 26 хлопчиків від 1 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 129 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в:
- Деснянському районі – 132;
- Дніпровському районі – 128;
- Дарницькому районі – 126.
На сьогодні в столиці вже 144 014 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.Загалом подолали коронавірус 97 220 пацієнтів. Померли 2834 людини.
Як повідомлялося раніше у київських лікарнях знову почали закінчуватися місця для хворих на коронавірус