У Києві за добу виявили 853​​​​ Covid-хворих: У яких районах найбільше

За минулу добу у місті померли від коронавірусу 25 пацієнтів

У Києві за минулу добу у місті померли від коронавірусу 25 пацієнтів, про це повідомляє Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

За минулу добу у місті померли від коронавірусу 25 пацієнтів. Одужали 534 хворих.

На Covid-19 захворіли:

457 жінок віком від 19 до 87 років:

347 чоловіків віком від 18 до 88 років;

23 дівчинки від 4 місяців до 17 років;

26 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 129 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в:

Деснянському районі – 132;

Дніпровському районі – 128;

Дарницькому районі – 126.

На сьогодні в столиці вже 144 014 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.Загалом подолали коронавірус 97 220 пацієнтів. Померли 2834 людини.

Як повідомлялося раніше у київських лікарнях знову почали закінчуватися місця для хворих на коронавірус