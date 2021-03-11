Вакцинація на Одещині: в області працює 9 мобільних бригад

Голова Одеської облдержадміністрації поки робити щеплення не поспішає

9 березня в Одеській області розпочалася вакцинація. Зараз у регіоні працюють 7 бригад, розповів голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, повідомляє Суспільне.

За його словами, в Одеській області працює 9 мобільних бригад. Зокрема, це дві бригади в Одесі та 7 – в області. В середньому за добу одна бригада медиків може вакцинувати 80 – 100 людей.

«Вакцинація – це ж справа добровільна. У першу чергу ми ведемо розмови з лікарями, з усіма, хто працює в лікарнях, з тими, хто на передовій. З правоохоронними органами, тими, хто працює в соціальних службах, хто більше контактує з людьми. В Одеській області ми пішли таким чином», – пояснив Гриневецький.

Він також прокоментував заяву міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо незадовільних цифр щодо вакцинації на Одещині.

«Я категоричний противник політизації цього питання. Цим повинні займатися фахівці. Для цього в державі повинні створити службу головного санітарного лікаря, бо він в нас є, а служби немає. На жаль, вона зруйнована. Виводити рейтинги, хто більше, хто менше, я вважаю, що це не головне. Головне в професіоналах, лікарях, вчених, які займаються цими питаннями – усвідомити методику, як це відбувається», – пояснив голова ОДА.

Він наголосив, що підтримує вакцинацію, утім зауважив, що «це треба робити фахівцям, і тут не може бути змагань, хто більше, хто менше».

Сергій Гриневецький розповів, що сам вакцинуватися найближчим часом не планує, оскільки нещодавно перехворів на Covid-19.

«У мене доволі високий рівень антитіл. Якщо їхня кількість буде критичною, то, звичайно, буду вакцинуватися, бо я працюю з людьми», – зауважив керівник ОДА.

Нагадаємо, Закарпатська обласна лікарня: на вакцинацію записалося 45% медиків.