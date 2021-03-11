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    Covid-19 у Вінницькій області: виявили 659 нових випадків захворювання

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 1 425 522 особи - Covid-19 у Вінницькій області: виявили 659 нових випадків захворювання
    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 425 522 особи
    фото: МОЗ

    В Україні за добу підтверджено 9 084 нових випадки коронавірусної хвороби

    На Вінниччині знову зростає добова кількість нових випадків інфікування коронавірусом. Станом на ранок 11 березня в області підтверджено Covid-19 у 659 людей.

    За даними Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО, з початку пандемії на Вінниччині помер 751 хворий на коронавірус. За минулу добу зареєстровано сім летальних випадків. Одужало на цей час 29 379 людей, нині хворіє 13 326.

    В Україні за добу підтверджено 9 084 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 4 250 осіб; летальних випадків – 262; одужало – 5 330 осіб; здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 425 522 особи; одужало – 1 210 246 осіб; летальних випадків – 27 685; проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

    Нагадаємо, учені підтвердили, що «британський» штам коронавірусу смертоносніший.

    Теги: Вінниччина коронавірус
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