Covid-19 у Вінницькій області: виявили 659 нових випадків захворювання

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 425 522 особи

В Україні за добу підтверджено 9 084 нових випадки коронавірусної хвороби

На Вінниччині знову зростає добова кількість нових випадків інфікування коронавірусом. Станом на ранок 11 березня в області підтверджено Covid-19 у 659 людей.

За даними Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО, з початку пандемії на Вінниччині помер 751 хворий на коронавірус. За минулу добу зареєстровано сім летальних випадків. Одужало на цей час 29 379 людей, нині хворіє 13 326.

В Україні за добу підтверджено 9 084 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 250 осіб; летальних випадків – 262; одужало – 5 330 осіб; здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 425 522 особи; одужало – 1 210 246 осіб; летальних випадків – 27 685; проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Нагадаємо, учені підтвердили, що «британський» штам коронавірусу смертоносніший.