Трамп назвав винних у поширенні коронавірусу



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Президент США Дональд Трамп

За словами глави Білого дому, світ сьогодні страждає від неправомірних дій китайського уряду

Президент США Дональд Трамп заявив, що в поширенні коронавірусу варто звинувачувати владу Китаю і Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

«Світ сьогодні страждає від неправомірних дій китайського уряду. Те, що Китай приховував інформацію про «вуханський» вірус, дозволило інфекції поширитися по всьому світу, і це призвело до глобальної пандемії і коштувало сотні тисяч життів американців та понад мільйона людей по всьому світу», –– сказав глава Білого дому.

Трамп також запевнив, США хочуть вести відкриті і конструктивні відносини з Китаєм, але, щоб досягти цих відносин, американцям необхідно захищати національні інтереси.

Як відомо, Трамп оголосив, що США тимчасово припиняють всі відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я в зв'язку з її відмовою від проведення реформ.

19 травня Трамп заявив, що США вийде з ВООЗ, якщо вимоги країни не виконають протягом 30 діб

На думку Трампа, організація перетворилася в «китайську маріонетку» і не зафіксувала порушень, допущених владою КНР з початку поширення пандемії коронавірусу.

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