У Києві за минулу добу виявили 1125 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі

У столиці за минулу добу виявили 1125 хворих на коронавірус. 10 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Іще 1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1584 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 91 138», – повідомив Кличко.

Захворіли: 602 жінки віком від 18 до 90 років і 437 чоловіків віком від 18 до 91 років. А також 42 дівчинки від п’яти місяців до 17 років та 44 хлопчики від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 54 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 28 817 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 291, Дарницькому – 286 та в Деснянському районі – 136 випадків, – зазначив мер Києва. – Пам’ятайте про елементарні, але такі необхідні правила. Не нехтуйте власним здоров’ям! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 894215

Одужали 501564

Хворіють 377497

Померли 15154

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2969 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 7563 особи;

здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).

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