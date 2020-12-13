У Києві за минулу добу виявили 1125 хворих на коронавірус
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі
У столиці за минулу добу виявили 1125 хворих на коронавірус. 10 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«Іще 1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1584 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 91 138», – повідомив Кличко.
Захворіли: 602 жінки віком від 18 до 90 років і 437 чоловіків віком від 18 до 91 років. А також 42 дівчинки від п’яти місяців до 17 років та 44 хлопчики від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 54 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 28 817 мешканців Києва.
«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 291, Дарницькому – 286 та в Деснянському районі – 136 випадків, – зазначив мер Києва. – Пам’ятайте про елементарні, але такі необхідні правила. Не нехтуйте власним здоров’ям! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.
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Всього894215
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Одужали501564
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Хворіють377497
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Померли15154
Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 2969 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 7563 особи;
- здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).