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У Києві відновила роботу станція метро, яка зачинялася через підозрілу знахідку (оновлено)

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Києві відновила роботу станція метро, яка зачинялася через підозрілу знахідку (оновлено)
Потяги слідують повз станцію без зупинки
фото з відкритих джерел

Станція «Вокзальна» тимчасово не працювала на вхід і вихід

Станція київського метро «Вокзальна» працює на вхід і вихід. Потяги курсують у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» х посиланням на КМДА

Підозрілий предмет, який раніше виявили на станції, був перевірений – загрози він не становить. 

 

У Києві на станції метро «Вокзальна» виявили підозрілу коробку. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію

Потяги слідують повз станцію «Вокзальна» без зупинки. На місце викликана вибухотехнічна група. 

Про відновлення роботи станції КМДА обіцяє повідомити додатково. 

Також «Главком» повідомляв, що сьогодні, 17 березня, у Києві різко змінилася погода: температура повітря опустилась до 2 градусів, почав падати мокрий сніг.

Раніше стало відомо, що у Святошинському районі Києва жінка, прибираючи торішнє опале листя, знайшла предмет, схожий на гранату.

 

 

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