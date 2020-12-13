Встановлено особу загиблого в пожежі в історичній будівлі Полтави

Уночі 9 грудня у Полтаві зайнялася історична споруда, зведена у 1805-1810 рр

Слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі

Поліція ідентифікувала загиблого, тіло якого було виявлене 9 грудня після ліквідації пожежі у будівлі колишнього кінотеатру ім.Котляревського в Полтаві.

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

«Працівники Полтавського відділу поліції встановили особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після ліквідації пожежі в історичній будівлі по вулиці Соборності, 31. Ним виявився місцевий юнак, 1993 року народження», – зазначили у поліції.

Слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.

Як повідомлялося, уночі 9 грудня у Полтаві зайнялася історична споруда, зведена у 1805-1810 рр. Тут спочатку розміщувалося Дворянське зібрання, а пізніше – кінотеатр ім. Котляревського. Останніми роками в будівлі та незаконній прибудові до неї розташовувалися ресторан «Тераса», нічний і караоке-клуб, низка магазинів.

До слова, на місці пожежі в будівлі колишнього кінотеатру ім.Котляревського у центрі Полтави виявили тіло людини.

Нагадаємо, у Полтаві рятувальники дев’ять годин гасили масштабну пожежу в історичній будівлі.