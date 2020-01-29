У Києві замовники піци виставили кур’єра за двері, не заплативши



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У квартирі поліцейські виявили залишки замовлення, яке доставив кур’єр Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин

Сьогодні, 29 січня, вранці у Дніпровському районі Києва покупці забрали замовлену піцу, а кур’єра виставили за двері, не розрахувавшись.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Сьогодні близько 5-ї години ранку на службу 102 зателефонував кур’єр однієї зі служби доставок та повідомив, що він привіз замовлення на вулицю Амвросія Бучми, але клієнти забрали товар і не розрахувались», - йдеться в повідомленні.

Зі слів заявника, з квартири вийшло троє чоловіків, один з яких забрав замовлення та миттєво зачинив вхідні двері. Заплатити ж гроші за піцу громадяни відмовилися.

На місці виклику заявник вказав на квартиру, у яку було здійснено замовлення. Особи, які перебували в помешканні, заперечували той факт, що робили замовлення, та стверджували, що кур’єра бачать вперше.

У квартирі поліцейські виявили залишки замовлення, яке доставив кур’єр, та коробки з фірмовими логотипами. Громадяни відмовилися надати пояснення з приводу виявленого.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.