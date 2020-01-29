  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві замовники піци виставили кур’єра за двері, не заплативши

    • Розсилка
    У квартирі поліцейські виявили залишки замовлення, яке доставив кур&rsquo;єр - У Києві замовники піци виставили кур’єра за двері, не заплативши
    У квартирі поліцейські виявили залишки замовлення, яке доставив кур’єр
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин

    Сьогодні, 29 січня, вранці у Дніпровському районі Києва покупці забрали замовлену піцу, а кур’єра виставили за двері, не розрахувавшись.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    «Сьогодні близько 5-ї години ранку на службу 102 зателефонував кур’єр однієї зі служби доставок та повідомив, що він привіз замовлення на вулицю Амвросія Бучми, але клієнти забрали товар і не розрахувались», - йдеться в повідомленні.

    Зі слів заявника, з квартири вийшло троє чоловіків, один з яких забрав замовлення та миттєво зачинив вхідні двері. Заплатити ж гроші за піцу громадяни відмовилися.

    На місці виклику заявник вказав на квартиру, у яку було здійснено замовлення. Особи, які перебували в помешканні, заперечували той факт, що робили замовлення, та стверджували, що кур’єра бачать вперше.

    У квартирі поліцейські виявили залишки замовлення, яке доставив кур’єр, та коробки з фірмовими логотипами. Громадяни відмовилися надати пояснення з приводу виявленого.

    Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.

    Національна поліція України Київ кримінал злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ