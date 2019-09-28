  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві затримали двох квартирних аферисток (фото)

    • Розсилка
    У Києві затримали двох квартирних аферисток (фото)
    Фото: пресслужба прокуратури Києва

    Дві киянки ошукали 23 потенційних орендаря, які сплатили за перший і останній місяць оренди квартири від 13 до 15 тис. гривень, однак так і не побачили житла

    За результатами спільної роботи Київської місцевої прокуратури №6 та Печерського управління поліції викрито та затримано двох місцевих мешканок, які під приводом надання послуг із оренди житла заволодівали грошовими коштами громадян. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    З метою незаконної наживи дві жительки міста Києва у червні поточного року винайняли офісне приміщення на вул. Еспланадній, куди запрошували потенційних орендарів квартир. За результатами таких візитів 23 потерпілих особи сплатили за перший і останній місяць оренди квартири від 13 до 15 тис. гривень, однак так і не побачили орендованого житла.

    Ошукані громадяни звернулися до правоохоронних органів із повідомленнями про кримінальні правопорушення.

    Читайте також

    За результатами опрацювання розпочатих кримінальних проваджень Київською місцевою прокуратурою №6 спільно з Печерським управлінням поліції проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких задокументовано злочинну діяльність шахрайок та затримано останніх в порядку ст. 208 КПК України після заволодіння грошовими коштами чергового «орендаря».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві затримали двох квартирних аферисток (фото)
    У Києві затримали двох квартирних аферисток (фото)
    У Києві затримали двох квартирних аферисток (фото)
    Фото: пресслужба прокуратури Києва

    Наразі тривають необхідні слідчі (розшукові), процесуальні дії та вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

    «Одночасно звертаємось до усіх громадян, хто постраждав від дій аферисток, повідомити про такі факти Печерське управління поліції або Київську місцеву прокуратуру №6», - йдеться у повідомленні столичної прокуратури.

    Читайте також
    Київ шахрайство квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ