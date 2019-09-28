У Києві затримали двох квартирних аферисток (фото)



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Фото: пресслужба прокуратури Києва

Дві киянки ошукали 23 потенційних орендаря, які сплатили за перший і останній місяць оренди квартири від 13 до 15 тис. гривень, однак так і не побачили житла

За результатами спільної роботи Київської місцевої прокуратури №6 та Печерського управління поліції викрито та затримано двох місцевих мешканок, які під приводом надання послуг із оренди житла заволодівали грошовими коштами громадян. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

З метою незаконної наживи дві жительки міста Києва у червні поточного року винайняли офісне приміщення на вул. Еспланадній, куди запрошували потенційних орендарів квартир. За результатами таких візитів 23 потерпілих особи сплатили за перший і останній місяць оренди квартири від 13 до 15 тис. гривень, однак так і не побачили орендованого житла.

Ошукані громадяни звернулися до правоохоронних органів із повідомленнями про кримінальні правопорушення.

За результатами опрацювання розпочатих кримінальних проваджень Київською місцевою прокуратурою №6 спільно з Печерським управлінням поліції проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких задокументовано злочинну діяльність шахрайок та затримано останніх в порядку ст. 208 КПК України після заволодіння грошовими коштами чергового «орендаря».

Наразі тривають необхідні слідчі (розшукові), процесуальні дії та вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

«Одночасно звертаємось до усіх громадян, хто постраждав від дій аферисток, повідомити про такі факти Печерське управління поліції або Київську місцеву прокуратуру №6», - йдеться у повідомленні столичної прокуратури.