Переполох на Лук’янівці: поліція показала, що виявили біля метро (фото)



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Біля сміттєвої урни поблизу станції метро «Лук‘янівська» було виявлено підозрілий предмет Фото: Нацполіція

На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група

Столичні правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів чи речовин біля станції метро «Лук‘янівська».

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні вранці до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля сміттєвої урни поблизу станції метрополітену «Лук‘янівська» лежить підозрілий предмет. Відразу оперативний черговий направив на місце події кінологів зі службовими собаками, вибухотехніків та слідчо-оперативну групу», - йдеться в повідомленні.

Під час обстеження місця події правоохоронці жодних вибухонебезпечних речовин та предметів не виявили.

Дане повідомлення зареєстроване у Журналі заяв та повідомлень про злочини управління поліції у метрополітені. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці нагадали, що столична поліція працює у посиленому варіанті несення служби. Правоохоронці несуть службу у місцях масового скупчення громадян, на транспортних розв’язках, станціях метрополітену тощо. Особливу увагу поліцейські приділяють повідомленням про мінування об’єктів. Кожну інформацію працівники поліції та фахівці вибухотехнічної служби спільно з кінологами ретельно відпрацьовують.

Раніше повідомлялося, що 5 серпня вранці біля входу на станцію метро «Лук'янівська» зі сторони вул. Іллєнка було виявлено підозрілий предмет.

Нагадаємо, 25 липня до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що будинок Маяковського 24-б, що на столичній Троєщині, замінований. Правоохоронці перевірили будинок, але ніяких небезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

22 липня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох підозрілих валіз вибухівку не виявили.