Центральний залізничний вокзал в Києві «заміновано»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано

Роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві тимчасово обмежено. Це пов’язано з тим, що близько 16-ї години надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Зазначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Укрзалізниця просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомлялося, минулого тижня, з 20 по 26 січня, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 5 виїздів на замінування об’єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 10 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року 7 виїздів).

Нагадаємо, у Києві у п’ятницю, 24 січня, ввечері надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв’язку з цим тимчасово були закриті станції метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» і «Театральна».

Зранку 25 січня станцію «Хрещатик» знову було зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування.