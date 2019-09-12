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    У Києві затримали серійного ґвалтівника

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    Вночі чоловік підстеріг дівчину, наніс удар в обличчя та відтягнув у сквер поруч, де зґвалтував - У Києві затримали серійного ґвалтівника
    Вночі чоловік підстеріг дівчину, наніс удар в обличчя та відтягнув у сквер поруч, де зґвалтував

    Судимий раніше за зґвалтування 35-річний чоловік побив та зґвалтував дівчину в Києві

    Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 35-річному чоловіку, який побив та зґвалтував дівчину.

    Інцидент трапився 7 вересня 2019 року близько 3-ї годині ночі на вул. Машинобудівній в Солом'янському районі столиці.

    Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, чоловік підстеріг дівчину неподалік магазину, наніс удар в обличчя та відтягнув у сквер поруч, де зґвалтував. Після скоєного ґвалтівник повернувся до магазину, купив продукти харчування та пішов у невідомому напрямку.

    «За результатами оперативно-розшукових заходів 11.09.2019 нападника було затримано та доставлено до управління поліції. Ним виявився раніше судимий за аналогічний злочин 35-річний мешканець Чернігівської області», - розповіли в прокуратурі.

    Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене повторно).

    Наразі вирішується питання про обрання ґвалтівнику запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці розшукують чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у зґвалтуванні дівчини.

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