У Києві затримали серійного ґвалтівника



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Вночі чоловік підстеріг дівчину, наніс удар в обличчя та відтягнув у сквер поруч, де зґвалтував

Судимий раніше за зґвалтування 35-річний чоловік побив та зґвалтував дівчину в Києві

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 35-річному чоловіку, який побив та зґвалтував дівчину.

Інцидент трапився 7 вересня 2019 року близько 3-ї годині ночі на вул. Машинобудівній в Солом'янському районі столиці.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, чоловік підстеріг дівчину неподалік магазину, наніс удар в обличчя та відтягнув у сквер поруч, де зґвалтував. Після скоєного ґвалтівник повернувся до магазину, купив продукти харчування та пішов у невідомому напрямку.

«За результатами оперативно-розшукових заходів 11.09.2019 нападника було затримано та доставлено до управління поліції. Ним виявився раніше судимий за аналогічний злочин 35-річний мешканець Чернігівської області», - розповіли в прокуратурі.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене повторно).

Наразі вирішується питання про обрання ґвалтівнику запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці розшукують чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у зґвалтуванні дівчини.