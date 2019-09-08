Поліція Києва розшукує підозрюваного у зґвалтуванні (фото, відео)



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Молодик підозрюється у зґвалтуванні дівчини

Столичні правоохоронці розшукують чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у зґвалтуванні дівчини.

Слідчі Деснянського управління поліції розслідують відповідне кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного і відео.

Прикмети зловмисника: на вигляд віком 40 років, зріст 180-185 см, темно-русяве волосся із залисиною. Він був одягнутий у світлу сорочку у клітинку, джинсові сині шорти нижче коліна і темні кросівки з білою підошвою. При собі мав чорну сумку через плече.

«Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зображеного чоловіка, просимо повідомити на спецлінію 102», - просять правоохоронці.