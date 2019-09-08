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    Поліція Києва розшукує підозрюваного у зґвалтуванні (фото, відео)

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    Поліція Києва розшукує підозрюваного у зґвалтуванні (фото, відео)

    Молодик підозрюється у зґвалтуванні дівчини

    Столичні правоохоронці розшукують чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у зґвалтуванні дівчини.

    Слідчі Деснянського управління поліції розслідують відповідне кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного і відео.

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    Прикмети зловмисника: на вигляд віком 40 років, зріст 180-185 см, темно-русяве волосся із залисиною. Він був одягнутий у світлу сорочку у клітинку, джинсові сині шорти нижче коліна і темні кросівки з білою підошвою. При собі мав чорну сумку через плече.

    «Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зображеного чоловіка, просимо повідомити на спецлінію 102», - просять правоохоронці.

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