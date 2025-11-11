Підвищення зарплат вчителям під загрозою: Кабмін дав відповідь

Кабінет міністрів не включив до бюджету 2026 року пропозиції щодо підвищення зарплат педагогам

Кабінет Міністрів відмовився підвищувати зарплати вчителям до трьох мінімальних заробітних плат у 2026 році, незважаючи на підтримку Верховною Радою відповідних правок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака в Telegram.

До законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік пропонували внести кілька правок, які передбачали підвищення оплати праці педагогів та виділення коштів на підвищення престижності їхньої професії. Зокрема, правка №830 про зміну моделі оплати праці вчителів отримала 239 голосів «за», а правка №3032 щодо включення 53,8 млрд грн до освітньої субвенції набрала 315 голосів.

Попри підтримку освітнього та бюджетного комітетів, а також більшості народних депутатів, Кабмін не включив ці пропозиції до фінального проєкту бюджету, обмежившись лише загальними обіцянками подальшого розгляду.

«Та чи маємо ми цей час на подальший розгляд, якщо молодь вже не хоче йти в професію, як і більшість педагогів із великим стажем, які вже змінюють роботу. Освіта не може чекати. Якщо упустимо цей момент зараз – невідомо, коли така можливість знову може зʼявитися. Важливо розуміти, що кожен рік зволікання – це втрачений учитель й упущена довіра. Тим паче, що наші вчителі вчать дітей у країні, що воює», – наголосив голова комітету.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України напрацьовує механізм, за яким планується підвищувати заробітні плати педагогам у 2026 році. Міністр освіти Оксен Лісовий додав, що підвищення уже задеклароване, а питання механіки буде представлено до голосування проєкту держбюджету на 2026 рік в парламенті.

Наступного року українські вчителі мали б отримати збільшення зарплат. Проєкт на 2026 рік передбачав не лише підняття зарплат вчителям, але й виділення коштів на харчування школярів у всіх областях України. Очільниця уряду Юлія Свириденко окреслила пріоритети закріплені в плані дій уряду.