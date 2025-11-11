Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Підвищення зарплат вчителям під загрозою: Кабмін дав відповідь

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення зарплат вчителям під загрозою: Кабмін дав відповідь
Вчителі не отримають обіцяне підвищення зарплат у 2026 році
фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів не включив до бюджету 2026 року пропозиції щодо підвищення зарплат педагогам

Кабінет Міністрів відмовився підвищувати зарплати вчителям до трьох мінімальних заробітних плат у 2026 році, незважаючи на підтримку Верховною Радою відповідних правок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака в Telegram.

До законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік пропонували внести кілька правок, які передбачали підвищення оплати праці педагогів та виділення коштів на підвищення престижності їхньої професії. Зокрема, правка №830 про зміну моделі оплати праці вчителів отримала 239 голосів «за», а правка №3032 щодо включення 53,8 млрд грн до освітньої субвенції набрала 315 голосів.

Попри підтримку освітнього та бюджетного комітетів, а також більшості народних депутатів, Кабмін не включив ці пропозиції до фінального проєкту бюджету, обмежившись лише загальними обіцянками подальшого розгляду.

«Та чи маємо ми цей час на подальший розгляд, якщо молодь вже не хоче йти в професію, як і більшість педагогів із великим стажем, які вже змінюють роботу. Освіта не може чекати. Якщо упустимо цей момент зараз – невідомо, коли така можливість знову може зʼявитися. Важливо розуміти, що кожен рік зволікання – це втрачений учитель й упущена довіра. Тим паче, що наші вчителі вчать дітей у країні, що воює», – наголосив голова комітету.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України напрацьовує механізм, за яким планується підвищувати заробітні плати педагогам у 2026 році. Міністр освіти Оксен Лісовий додав, що підвищення уже задеклароване, а питання механіки буде представлено до голосування проєкту держбюджету на 2026 рік в парламенті.

Наступного року українські вчителі мали б отримати збільшення зарплат. Проєкт на 2026 рік передбачав не лише підняття зарплат вчителям, але й виділення коштів на харчування школярів у всіх областях України. Очільниця уряду Юлія Свириденко окреслила пріоритети закріплені в плані дій уряду.

Читайте також:

Теги: Кабмін міністр бюджет освіта гроші вчитель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В школах України не вистачає вчителів ключових предметів
Яких учителів найбільше не вистачає в школах: відповідь МОН
15 жовтня, 13:45
Платформа OnlyFans обігнала Apple, Google за прибутковістю на одного співробітника
Платформа OnlyFans обігнала Apple, Google за прибутковістю на одного співробітника
20 жовтня, 04:15
У викраденій сумці обранця лежало 29 тис. грн готівкою
Нардепа-мільйонера пограбували біля супермаркета Novus
13 жовтня, 23:03
Гроші на чекап: як держава допоможе українцям після 40 слідкувати за здоров’ям
Українцям віком 40+ нараховуватимуть гроші на профілактичний медогляд: що відомо
23 жовтня, 12:56
Уряд удосконалив обстеження зруйнованого житла: допоможуть Держкосмос і ЗСУ
Кабмін спростив процедуру обстеження пошкодженого житла: що змінилося
23 жовтня, 15:38
Австралійські школярі пропустили іспит через плутанину між Цезарем і Августом
В Австралії школярів звільнено від іспиту через помилку в програмі
30 жовтня, 11:38
Попри оновлену угоду з ЄС, Польща зберігає заборону на імпорт української пшениці та кукурудзи
Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву
30 жовтня, 13:49
Уперше на нормативному рівні закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки
Кабмін ухвалив нові правила для протидії лудоманії
30 жовтня, 15:27
Червоний Хрест заявив, що дані про виплати застарілі
Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
6 листопада, 14:11

Особисті фінанси

Підвищення зарплат вчителям під загрозою: Кабмін дав відповідь
Підвищення зарплат вчителям під загрозою: Кабмін дав відповідь
НАБУ прийшло з обшуками до співвласника «Кварталу 95» Міндіча – ЗМІ
НАБУ прийшло з обшуками до співвласника «Кварталу 95» Міндіча – ЗМІ
Зарплати у сфері торгівлі зросли: де українці заробляють понад 80 тис. грн на місяць
Зарплати у сфері торгівлі зросли: де українці заробляють понад 80 тис. грн на місяць
Які популярні продукти здорожчають до кінця року? Експерт склав список
Які популярні продукти здорожчають до кінця року? Експерт склав список
Свириденко повідомила, коли українці зможуть скористатися безкоштовними поїздками залізницею
Свириденко повідомила, коли українці зможуть скористатися безкоштовними поїздками залізницею
В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки: ціни
В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки: ціни

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua