«Чи я щось вкрав?» Гордон емоційно прокоментував закиди щодо «пірамідок»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дмитро Гордон назвав історію про «золоту пірамідку» спробою російських пропагандистів його скомпрометувати
фото з відкритих джерел

Журналіст заявив, що рекламував пристрій із ліцензією МОЗ і не отримував за це грошей

Український журналіст Дмитро Гордон різко відреагував на звинувачення щодо його участі у просуванні так званої «золотої піраміди» – пристрою, який у 1990-х рекламував як «медичний прилад». Про це він повідомив в інтерв'ю Аліні Доротюк. 

Гордон назвав цю історію черговим російським «вкидом», організованим, за його словами, агентами Кремля – Анатолієм Шарієм, Андрієм Пальчевським та іншими. «Як мене можна скомпрометувати? Не було чим – знайшли «пірамідку». Першими про це написали Шарій і його дружина, далі підхопили інші агенти Росії», – заявив журналіст.

Гордон наполягає, що жодного злочину не вчинив, а «пірамідку» рекламував відкрито, без жодної фінансової вигоди: «Медичний прилад «Золота піраміда» мав офіційну ліцензію Міністерства охорони здоров’я. Я його рекламував свідомо. Не отримував за це гроші. Якщо це погано – плюньте в мене або розстріляйте. Я на цьому стою».

Журналіст порівняв рекламу «піраміди» з будь-яким іншим легальним товаром, наголошуючи, що не бачить у цьому нічого ганебного: «Це те саме, що завтра я прорекламую аспірин. Яка різниця? Це дозволений засіб. У цьому немає нічого поганого».

«Золоті пірамідки» – це одіозний медичний прилад, який нібито лікував різні хвороби і впливав на енергетику організму. Жодних наукових доказів його ефективності не існує, а реклама спиралася на особисті свідчення та сумнівні сертифікати. Дмитро Гордон у 2000-х рекламував цей прилад і досі вірить у його дію.

Нагадаємо, що український журналіст Дмитро Гордон повідомив, що через загрозу безпеці його родини троє синів і четверо доньок залишаються за кордоном. Він також прокоментував, чи готові його сини вступити до лав Збройних сил України. 

Теги: гроші Дмитро Гордон журналіст

