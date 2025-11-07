Головна Київ Новини
Зник разом із мільйонами: начальнику відділу поліції у Києві повідомлено про підозру

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Зниклого поліцейського розшукали на Рівненщині
фото: Офіс Генерального прокурора/Facebook

Під час затримання у поліціянта було вилучено зниклі гроші

У Києві начальнику одного з відділів Дарницького управління поліції повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах. За даними слідства, правоохоронець викрав речові докази – грошові кошти на суму, еквівалентну 13,3 млн грн, які мав передати до банківської установи. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

«Речові докази у вигляді грошових коштів на суму еквівалентну 13,3 млн грн правоохоронець замість передачі до банківської установи залишив у службовому кабінеті, після чого перестав виходити на роботу і зник, разом із грошима», – йдеться у повідомленні.

Поліцейського розшукали на Рівненщині та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання вилучено зниклі гроші.

фото: Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику одного з відділів Дарницького управління поліції повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, Юрій Рибянський не вийшов на службу вранці 6 листопада та перестав виходити на зв’язок. Через це поліція Києва оголосила його у розшук у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий»). Під час перевірки співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили зникнення значної суми арештованих коштів.

Також було відкрито провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

