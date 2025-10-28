Головна Гроші Особисті фінанси
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
фото: glavcom.ua

Від початку року середня зарплата для розрахунку пенсії зросла майже на 2 530 гривень

Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати, яка враховується при обчисленні пенсії. За вересень 2025 року цей показник становить 21 190 грн 31 коп., що є найвищим для поточного року. Він на понад 1 370 гривень вищий за серпневий показник, що свідчить про зростання заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, передає «Главком».

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, цей показник затверджено 27 жовтня 2025 року і він застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від початку року середня зарплата для розрахунку пенсії зросла майже на 2 530 гривень.

Для порівняння, середня зарплата для обчислення пенсій у попередні місяці була такою:

  • Серпень – 19 813 грн 71 коп.
  • Липень – 20 455 грн 65 коп.
  • Червень – 22 336 грн 81 коп.
  • Травень – 20 355 грн 40 коп.
  • Квітень – 19 856 грн 19 коп.
  • Березень – 19 430 грн 52 коп.
  • Лютий – 18 589 грн 38 коп.
  • Січень – 18 660 грн 32 коп.

Так, зарплата, з якої розраховуються пенсії, змінюється кожного місяця. Це означає, що розмір майбутніх пенсій для людей, які виходять на пенсію в 2025 році, може змінюватися в залежності від цих коливань.

Нагадаємо, середня пенсія українців за три місяці зросла на 26,6 грн і тепер становить 6 436,8 грн. Проте цей приріст не покриває темпів інфляції, яка за дев’ять місяців 2025 року сягнула 13,9%. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев наголошує, що ситуацію потрібно змінювати докорінно через несправедливу формулу нарахування.

За даними Гетманцева, у річному вираженні середня пенсія зросла майже на 10%. Водночас інфляція по країні за вересень 2025 року у порівнянні з вереснем 2024 року склала 11,9%.

