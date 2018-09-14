У Києві затримано шахраїв на спробі продажу чужої нерухомості



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Затримані шахраї

Правоохоронці затримали зловмисників із грішми біля кабінету нотаріуса

Столичні правоохоронці затримали групу шахраїв, які підробили документи на житлові та нежитлові приміщення і уклали договори на їх продаж. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Поліцейські отримали інформацію про зловмисників, які за фальшивими правовстановлюючими документами продали квартири у столиці, а відтак внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Розслідуванням кримінального провадження займалися співробітники новоствореного підрозділу детективів (відділ розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів слідчого управління) спільно із працівниками управління карного розшуку київської поліції.

Згодом правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що зловмисники, яких підозрювали в раніше вчинених квартирних аферах, мають укласти договори чи іпотеки, чи продажу в залежності від того, яку оборудку зможуть прокрутити. При цьому предметом продажу є квартири та нежитлові приміщення, на які шахраї мали підроблені документи.

В офісі приватного нотаріуса за попередньою домовленістю з покупцем, використовуючи підроблені витяги, договори купівлі-продажу майнових прав, акти прийому-передачі, довідки, видані начебто відомою будівельною компанією, та інші документи, після укладення договорів купівлі-продажу квартир на загальну суму 180 тисяч доларів США поліцейські затримали двох чоловіків.

У фальшивих договорах фігурували п’ять приміщень, розташованих на столичній вулиці Степана Руданського, та зазначалося, що товариство з обмеженою відповідальністю, директором якого є один із цих чоловіків, начебто уклало договір купівлі-продажу на ці метри із відомою будівельною компанією ще у 2006 році, що, як встановили правоохоронці, не відповідає дійсності. Речові докази, а саме правовстановлюючі документи на вказані об’єкти, вилучені під час проведення огляду місця події.

Старший слідчий з особливо важливих доручень Головного управління Національної поліції у Києві Сергій Руденко розповідає: «Зловмисники скористалися тим, що у даних приміщеннях ніхто не мешкав і ніхто їх не використовував. Підробивши інвестиційні договори і внісши інформацію у реєстр речових прав на нерухоме майно, вони намагалися їх реалізувати шляхом продажу або здачі в іпотеку під заставу».

За попередньою інформацією слідчих, організатор злочинної групи – 36-річний мешканець Києва, зареєстрований у Харківській області, уродженець однієї із сусідніх країн, раніше неодноразово судимий (крадіжки, шахрайства та нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження). Другий активний учасник злочинної групи, який виступав у ролі власника нерухомого майна, – 44-річний киянин, засновник і директор товариства з обмеженою відповідальністю, що фігурувало у документах.

Після проведення першочергових слідчих дій чоловіків затримали у порядку ст. 208 КПК України.

«Крім того, у ході розслідування встановили, що аналогічні дії вони вже вчинили раніше, реалізувавши близько десяти об’єктів нерухомості у місті Києві», - додав Руденко.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Встановлюються їх можливі спільники.