Зняття з обліку та бронь за $6 тис.: підозру отримав 23-річний киянин

Ділок пропонував влаштувати «клієнта» до підприємства, працівники якого підлягають бронюванню від мобілізації

Столичні правоохоронці оголосили про підозру 23-річному киянину. За даними слідства, молодик за $6 тис. обіцяв військовозобов'язаному «допомогти» із ухиленням від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За матеріалами справи, 23-річний киянин запропонував військовозобов'язаному зняти його з військового обліку без проходження військово-лікарської комісії, запевнивши, що нібито має вплив та зв'язки серед посадовців ТЦК та СП. А потім – прилаштувати на роботу на підприємство, працівники якого підлягають бронюванню від мобілізації.

За «послуги» підозрюваний запросив $6 тис. Його затримали під час передачі грошей.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, пов'язане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У відомстві повідомили, що понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними.

До слова, Служба безпеки та Нацполіція повідомили про викриття «ухилянтської схеми» у Черкасах та незаконне привласнення близько 1,5 млн бюджетних гривень. У справі фігурують директор місцевого закладу культури та відомий музичний гурт.