Підрив авто військового на Оболоні: 24-річна киянка отримала дев'ять років в'язниці

Обіцяну винагороду за виконання злочинного завдання вона так і не отримала

Оболонський районний суд столиці виніс вирок 24-річній киянці, яка за вказівкою російських спецслужб підірвала автомобіль військовослужбовця Національної гвардії. За вчинення терористичного акту зловмисниця отримала дев'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Подія сталася 4 січня цього року на вулиці Героїв Дніпра. До поліції надійшло повідомлення про вибух автомобіля Land Rover біля житлового будинку.

Унаслідок дистанційного підриву позашляховик військового було повністю знищено, пошкоджено сусіднє авто, а сам нацгвардієць та його знайома отримали тілесні ушкодження.

Слідство встановило, що дівчина шукала «підробіток» у соціальних мережах, де на неї вийшов куратор з РФ. За грошову винагороду в $1,5 тис. вона погодилася вчинити теракт.

Діючи за інструкціями «куратора», фігурантка придбала необхідні компоненти та самостійно виготовила саморобний вибуховий пристрій. Після цього вона встановила мобільний телефон для дистанційного спостереження за місцем події та заклала вибухівку під автомобіль.

Унаслідок дистанційного підриву вибухівки було знищено автомобіль Land Rover, пошкоджено інший транспортний засіб, а також спричинено тілесні ушкодження військовослужбовцю та його знайомій.

Співробітники поліції Києва спільно зі СБУ розшукали та затримали фігурантку за кілька годин після вибуху фото: Національна поліція України

Співробітники поліції Києва спільно зі СБУ розшукали та затримали фігурантку вже за кілька годин після вибуху. Обіцяну винагороду за виконання злочинного завдання вона так і не отримала. Весь час досудового розслідування вона перебувала під вартою.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт) та призначив покарання у виді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією належного їй майна.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. У січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном.