Рух мостом Метро буде частково обмежено до 10 серпня (схема)

Міст Метро через річку Дніпро в Києві відкритий 5 листопада 1965 року

Ремонтні роботи проводитимуться у другій смузі руху цілодобово

Із 7 до 10 серпня частково обмежуватимуть рух мостом Метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

Із 20:00 7 серпня до 17:00 10 серпня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку станції метро «Гідропарк».

Роботи проводитимуть у другій смузі руху цілодобово. На час ремонтних робіт рух транспорту організують першою смугою.

Ремонтні роботи проводитимуться у другій смузі руху цілодобово фото: Київавтодор

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.