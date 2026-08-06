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У Києві та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку
Киян закликають бути максимально обачними під час відпочинку на природі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

В умовах воєнного стану в столиці продовжує діяти заборона на відвідування лісів та лісопаркових зон 

Завтра,7 серпня, в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження про пожежну небезпеку по Київщині
Попередження про пожежну небезпеку по Київщині
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Столична влада закликає киян і гостей міста бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Також варто пам'ятати про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 серпня, у Києві та Київській області очікується складна погода: сильна спека вдень зміниться грозовим фронтом із градом та шквальним вітром. У регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Синоптики попереджають, що такі метеоумови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

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Теги: пожежна небезпека спека Київ

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