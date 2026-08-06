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Киянка втратила дитину й можливість народжувати: лікарці повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянка втратила дитину й можливість народжувати: лікарці повідомлено про підозру
Лікарці повідомили про підозру у неналежному виконанны медпрацівником професійних обов’язків
фото: Національна поліція України

Лікарці загрожує до двох років ув’язнення

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 47-річній лікарці однієї з приватних клінік. За даними слідства, через неналежне виконання професійних обов’язків пацієнтка втратила дитину на сьомому місяці вагітності та можливість у майбутньому народжувати. Про це повідомили у поліції Києва, інформує «Главком».

Як встановили слідчі, жінка звернулася до медичного центру з метою планування вагітності. Після виявлення доброякісного новоутворення лікарка наполягла на операції, не повідомивши пацієнтці про альтернативні методи лікування та можливі ризики для майбутньої вагітності.

Крім того, під час підготовки до процедури штучного запліднення, за версією слідства, медикиня не провела обов’язкових обстежень для оцінки стану здоров’я жінки. У результаті на сьомому місяці вагітності у пацієнтки стався розрив матки.

Киянка втратила дитину й можливість народжувати: лікарці повідомлено про підозру фото 1
фото: Національна поліція України

Жінку у тяжкому стані госпіталізували, однак врятувати дитину медикам не вдалося. Щоб урятувати життя породіллі, лікарі були змушені видалити їй матку. Також вона перенесла масивну внутрішню кровотечу.

Лікарці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу – неналежне виконання медпрацівником професійних обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для хворої.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися професійною діяльністю терміном до п'яти років, виправні роботи до двох років, обмеження або позбавлення волі до двох років. 

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці судом оголошено обвинувальний вирок 50-річній лікарці акушеру-гінекологу через неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнтки.  Трагічний випадок стався у липні 2023 року, коли вагітну жінку доставили до одного з міських центрів репродуктивної та перинатальної допомоги. Огляд та подальший медичний супровід надавала черговий лікар. Унаслідок загибелі плода та проведеного пологового процесу пацієнтка зазнала ушкоджень пологових шляхів, які пізніше стали причиною її смерті.

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Теги: поліція жінка методи лікування обмеження лікар

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