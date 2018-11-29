У Києві затримано шахраїв, які намагалися продати чужу квартиру



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Шахраї намагалися заволодіти 24 тис. доларів від продажу чужої квартири

Шахраї підробили документи на право власності на квартиру померлого громадянина

У четвер, 29 листопада, столичними правоохоронцями «на гарячому» затримано двох осіб, які намагалися продати квартиру у Солом’янському районі міста Києва за підробленими документами. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Зокрема, встановлено, що вказані шахраї підробили документи на право власності на квартиру померлого громадянина та намагалися заволодіти 24 тис. доларів від її продажу.

Під час оформлення договору купівлі-продажу цього житла у приміщенні нотаріуса вказаних осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі шахраям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та готується клопотання про обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.