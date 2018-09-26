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    Новини

    У Києві завалилася зупинка громадського транспорту

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    Зупинковий комплекс упав на Борщагівці - У Києві завалилася зупинка громадського транспорту
    Фото: Світлана Лупандина
    Зупинковий комплекс упав на Борщагівці

    Зупинковий комплекс «втомився» через прибраний МАФ

    На столичній Борщагівці завалилася зупинка громадського транспорту «Генерала Потапова».

    Відповідні світлини в районній спільноті опублікували кілька місцевих мешканців.

    Імовірно, зупинка «втомилася» через прибраний МАФ. На світлині видно місце, де стояв кіоск.

    Окрім того, у цей же день прибрали МАФ на кінцевій 1-го трамвая по вул. Симиренка. Зовні зупинковий комплекс схожий на той, що «втомився» на Генерала Потапова, однак тут все в порядку.

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    Фото: Юрій Бережницький
    Фото: Ганна Лепенко

    Як повідомлялося, 26 вересня вранці у годину пік трамваї на швидкісній лінії у Києві зупинилися в напрямку центру через один рухомий склад, який зійшов з рейок на повороті до Вокзальної площі в районі ТРЦ «Україна»

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