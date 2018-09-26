У Києві завалилася зупинка громадського транспорту
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Фото: Світлана Лупандина
Зупинковий комплекс упав на Борщагівці
Зупинковий комплекс «втомився» через прибраний МАФ
На столичній Борщагівці завалилася зупинка громадського транспорту «Генерала Потапова».
Відповідні світлини в районній спільноті опублікували кілька місцевих мешканців.
Імовірно, зупинка «втомилася» через прибраний МАФ. На світлині видно місце, де стояв кіоск.
Окрім того, у цей же день прибрали МАФ на кінцевій 1-го трамвая по вул. Симиренка. Зовні зупинковий комплекс схожий на той, що «втомився» на Генерала Потапова, однак тут все в порядку.
Як повідомлялося, 26 вересня вранці у годину пік трамваї на швидкісній лінії у Києві зупинилися в напрямку центру через один рухомий склад, який зійшов з рейок на повороті до Вокзальної площі в районі ТРЦ «Україна»