Бессарабський ринок готується до відкриття після перезапуску: яким він буде (фото)

На Бессарабському ринку завершується підготовка до запуску гастрономічного проєкту «Бессарабка. Ринок їжі»

Бессарабський ринок, пам'ятка архітектури національного значення та один із найстаріших критих ринків України, який упродовж тривалого часу перебував у занедбаному стані, готується до перезапуску. Улітку 2024 року на Бессарабському ринку почалися ремонтні роботи. У КМДА зазначили, що в частині приміщення прибирають надбудови пострадянського періоду, а роботи не передбачають жодного втручання в історичні деталі конструкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Village.

Таким Бессарабський ринок буде після оновлення фото: «Бессарабка. Ринок їжі»

У листопаді 2025 року в КП «Бессарабський ринок» журналістам повідомили, що з травня 2025-го на ринку оновлюють холодильне обладнання, щоб зменшити енергоспоживання, а також планують відреставрувати плити між підвалом і торговою залою, щоб зміцнити будівлю. У відповіді також пояснили, що формат «фудмаркету» (який раніше називали фудкортом) працює в торговій залі Бессарабського ринку ще з 2015 року. Водночас запевнили: головне призначення Критого ринку (як ринку) залишиться таким, як було.

На Бессарабському ринку планують відкрити 17 фудкорнерів фото: «Бессарабка. Ринок їжі»

Зараз на Бессарабському ринку завершують підготовку до запуску гастрономічного проєкту «Бессарабка. Ринок їжі». Як розповіли в команді, «його створили ініціативні підприємці, які вирішили повернути ринку статус живого міського гастрономічного центру та поєднати класичну торгівлю із сучасним фудхолом без зміни історичного призначення будівлі».

Чи планується реконструкція та втручання в історичну будівлю?

Бессарабський ринок – пам’ятка архітектури національного значення, тож будь-які конструктивні зміни заборонені. Як розповідає керівниця проєктом Наталія Джулай, усі роботи виконують суто в межах наданих у користування торгівельних місць, і стосуються лише облагородження внутрішнього простору та створення комфортних умов для відвідувачів. Наталію Джулай запросили на етапі, коли процес був запущений і підприємці визначилися з концепцією.

«Ми не чіпали й не плануємо чіпати жоден автентичний елемент. Усі стіни, колони, плитка, ковані конструкції – усе збережено. Ідеться про естетичне оновлення, модернізацію обладнання, інклюзивність і впорядкування зон, де безпосередньо працюють підприємці. Це не впливає на конструкцію будівлі й не стосується жодних захищених елементів інтер’єру чи екстер’єру», – запевняє керівниця.

У місцях, де потрібно було вирівняти площини, гіпсокартон ставили поверх автентичної плитки – без демонтажу, а кондиціонери кріпили спеціальними стяжками, щоб не свердлити історичну будівлю. Окремо команда планує зробити фотозону з оригінальною бессарабською плиткою, додає Джулай.

За словами керівниці, роботи стосувалися лише естетичного та технічного оновлення створених корнерів: освітлення, оздоблення, інклюзивність, модернізація обладнання. Функція ринку, за словами керівниці, лишається незмінною.

На початку проєкту над ідеєю працювали лише двоє-троє підприємців, але згодом ініціатива перетворилася на групу із 16 інвесторів – 15 ФОП і ТОВ «Бевереджис». Вони об’єдналися, уклали договори з комунальним підприємством «Бессарабський ринок» і профінансували оновлення своїх торгових місць власним коштом.

Джулай нагадала, що Бессарабський ринок довгий час лишався в занедбаному стані, що фактично внеможливлювало як нормальну роботу для працівників, так і перебування покупців усередині. Повномасштабна війна суттєво зменшила відвідуваність ринку, і він почав втрачати свою функцію як жвавий торгівельний простір.

Адміністрація ринку надала підприємцям торгові місця в тимчасове користування з правом оновлення й оздоблення цих місць, а також передачі їх у користування третім особам. Старі торговці залишаються на Бессарабці – працюватимуть на оновлених місцях поруч із новими гастрономічними форматами.

Що буде на Бессарабському ринку

На Бессарабському ринку планують відкрити 17 фудкорнерів та окремий бар. Рестораторів і заклади залучають через керівницю. Концепція передбачає, що їхні меню та формати не можуть дублюватися.

На Бессарабському ринку планують відкрити 17 фудкорнерів та окремий бар фото: «Бессарабка. Ринок їжі»

«На Бессарабці завжди готували: шаурму, борщі в пластикових тарілках, хот-доги біля прилавків. Ми просто наводимо лад у тому, що існувало десятиліттями. Назва «фудкорт» сучасніша, але суть та сама», – пояснює Джулай.

Загалом на території ринку буде близько 400 посадкових місць у різних форматах. Посадкова зона спроєктована так, щоб вписатися в геометрію історичної зали та не заважати торговим рядам. Усі елементи – столи, стільці, дивани, зелені острівці та пересувні конструкції – розставлені рівномірно по периметру простору, без блокування проходів і без втручання в робочі місця продавців. Крім того, з’явилася невелика сцена для подій.

Концепція передбачає, що меню та формати фудкорнерів не можуть дублюватися фото: «Бессарабка. Ринок їжі»

«Ми не будуємо супермаркет і не створюємо МАФи всередині. Бессарабка залишиться ринком. Просто тепер це ринок, де можна й купити продукти, і комфортно поїсти», – говорить Джулай.

На території ринку триває фінальний етап підготовки до відкриття фото: «Бессарабка. Ринок їжі»

Зазначається, що зараз на території ринку триває фінальний етап підготовки: монтаж обладнання, тестування технічних процесів, клінінг. Також готують генератори для стабільної роботи в разі відключень. Відкриття ринку планують найближчим часом.

Кияни, побачивши фото оновленої Бессарабки у мережі, почали писати, що ринок після оновлення втратив свою ідентичність. Однак є й ті, кому оновлений ринок подобається.

Коментарі щодо оновленої Бессарабки скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Нагадаємо, КП «Бессарабський ринок» за результатами тендеру уклало договір № 4 від 7 лютого 2025 року з ТОВ «Консерваційно-Реставраційний Центр» на розроблення науково-проєктної документації. На замовлення «Консерваційно-Реставраційного Центру» державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» провело інженерно-конструкторські дослідження плити перекриття між підвальним приміщенням і торговельною залою. Отримані висновки стали основою для розроблення науково-проєктної документації з реставрації цієї частини споруди. Після їх завершення Бессарабський ринок продовжить роботу як сучасний торговельний простір і водночас архітектурна пам’ятка, що зберігає свою історичну цінність.