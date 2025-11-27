Головна Київ Новини
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць
У Києво-Печерській лаврі створено простір пам’яті українських жінок, чиї життя забрала війна
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Дерево висаджене як символ, що обʼєднує суспільство у прагненні зберегти памʼять про внесок захисниць 

На території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», між церквою Святого Миколи та келіями, тепер росте тюльпанове дерево. Навесні воно заквітне, а його квіти нагадуватимуть про захисниць України, які віддали життя, обстоюючи свободу та незалежність нашої країни. Про це повідомила пресслужба лаври, інформує «Главком».

Єпископ Бориспільський, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Єпископ Авраамій провів спільну молитву за упокій жінок, які загинули за Україну.

«Сьогодні ми разом створюємо простір пам’яті українських жінок, чиї життя забрала війна. Тюльпанове дерево, яке з’явиться на території Лаври, стане знаком нашої поваги та спільної відповідальності. Для нас важливо, що саме тут зʼявиться символ, що обʼєднує суспільство у прагненні зберегти памʼять про їхній внесок та відданість для наступних поколінь», – прокоментувала в. о. гендиректора Заповідника Світлана Котляревська.

Нагадаємо, Київ та область 23 вересня першими доєдналися до ініціативи вшанування щодня о 09:00 пам’яті загиблих героїв. Надалі практику зупинки автотранспорту під час хвилини мовчання поширять на всю країну. Міністерство розвитку громад та територій України спільно з громадами та регіонами впроваджують практику зупинки автомобільного руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 09:00. З того часу щодня на одну хвилину рух перекривається від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка, у цей час світлофори працюватимуть у режимі «всім червоний». Обмеження не діють під час повітряної тривоги.

