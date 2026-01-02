Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року

Графіки відключення світла на Київщині 3 січня

Завтра, 3 січня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

1.1 черга – без світла з 15:00 до 18:30;

1.2 черга – світло буде весь день;

2.1 черга – без світла з 15:00 до 18:30;

2.2 черга – без світла з 15:00 до 18:30;

3.1 черга – без світла з 08:00 до 11:30;

3.2 черга – без світла з 08:00 до 11:30;

4.1 черга – без світла з 18:30 до 19:30;

4.2 черга – без світла з 18:30 до 22:00;

5.1 черга – світло буде весь день;

5.2 черга – без світла з 14:00 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;

6.1 черга – без світла з 11:30 до 15:00;

6.2 черга – без світла з 11:30 до 15:00.

Нагадаємо, завтра, 3 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.