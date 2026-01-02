Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
Графіки відключення світла на Київщині 3 січня
Завтра, 3 січня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
- 1.1 черга – без світла з 15:00 до 18:30;
- 1.2 черга – світло буде весь день;
- 2.1 черга – без світла з 15:00 до 18:30;
- 2.2 черга – без світла з 15:00 до 18:30;
- 3.1 черга – без світла з 08:00 до 11:30;
- 3.2 черга – без світла з 08:00 до 11:30;
- 4.1 черга – без світла з 18:30 до 19:30;
- 4.2 черга – без світла з 18:30 до 22:00;
- 5.1 черга – світло буде весь день;
- 5.2 черга – без світла з 14:00 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
- 6.1 черга – без світла з 11:30 до 15:00;
- 6.2 черга – без світла з 11:30 до 15:00.
Нагадаємо, завтра, 3 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.
