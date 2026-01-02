Київ: графіки відключення світла 3 січня 2026 року

Графіки відключення світла у столиці 3 січня

Завтра, 3 січня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 3 січня

1.1 черга – без світла з 14:00 до 18:00;

1.2 черга – без світла з 14:00 до 19:00;

2.1 черга – без світла з 14:00 до 18:00;

2.2 черга – без світла з 17:30 до 21:00;

3.1 черга – світло буде весь день;

3.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00;

4.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;

4.2 черга – без світла з 17:30 до 22:00;

5.1 черга – світло буде весь день;

5.2 черга – без світла з 21:00 до 24:00;

6.1 черга – без світла з 10:30 до 14:30;

6.2 черга – без світла з 10:30 до 14:30.

Нагадаємо, завтра, 3 січня, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

