Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції
фото: Нацполіція

Потерпілих внаслідок цієї події немає

28 листопада в Оболонському районі столиці прогримів потужний вибух. Після чого розгорілась масштабна пожежа. На місце події прибули оперативно екстрені служби. Поліція столиці повідомила подробиці інциденту, пише «Главком».

За попереднім повідомленням правоохоронців Києва, у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух.

Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції фото 1
фото: Нацполіція

Потерпілих внаслідок цієї події немає. На місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини.

За даними місцевих Telegram-каналів, вибух пролунав на вулиці Богатирській. За словами очевидців, над районом піднявся великий стовп чорного диму, який було видно здалеку.

Нагадаємо, в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху почалося займання.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що загоряння сталося на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. Під час рятувальної операції рятувальники вивели із сусідньої квартири двох людей, серед них була дитина.

Раніше в селі Новосілки на Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.

